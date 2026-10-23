सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, PSB और IOB के शेयरों में बड़ी गिरावट, क्या सरकार जल्द लेने जा रही बड़ा फैसला?

बात सिर्फ शेयर बेचने तक ही सीमित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार एक बार फिर बैंकों के मर्जर और निजीकरण का नया दौर शुरू करने की तैयारी में है। 2021 के बजट में ही सरकार ने दो सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बेचने का ऐलान किया था। उस समय नीति आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के नाम आगे बढ़ाए थे। अब खबर है कि सरकार दो और बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। आईडीबीआई बैंक के मामले में तो सौदा लगभग तय हो ही चुका है, जहां कनाडा के अरबपति प्रेम वत्स की फेयरफैक्स 52,878 करोड़ रुपये में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने जा रही है।