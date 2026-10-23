23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, PSB और IOB के शेयरों में बड़ी गिरावट, क्या सरकार जल्द लेने जा रही बड़ा फैसला?

Bank Privatisation News: केंद्र सरकार चार सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75 फीसदी करने की योजना बना रही है। हाल ही में सरकार ने आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी थी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Updated: 23 Oct 2026, 12:46 PM IST

PSU Banks Privatisation

पीएसयू बैंकों के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)

PSU Banks Stocks: सरकारी बैंकों के शेयरों में आज शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखी जा रही है। खबर है कि IDBI बैंक के बाद दूसरे कुछ सरकारी बैंकों में भी सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार चार बड़े सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75 फीसदी करने की तैयारी में है। इन बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक शामिल हैं।

क्या कहते हैं सेबी के नियम

दरअसल, सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25 फीसदी हिस्सेदारी आम जनता यानी पब्लिक के पास होनी चाहिए। अभी इन बैंकों में सरकार का हिस्सा काफी ज्यादा है। हालांकि, सरकार ने सरकारी कंपनियों को अगस्त 2026 तक इस नियम से छूट दी हुई थी और इसे आगे भी बढ़ाने की चर्चा है, लेकिन अब सरकार बाजार के मूड को भांपते हुए ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए अपने शेयर बेचना चाहती है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो सेबी के नियमों का पालन हो जाएगा और दूसरा बाजार में ज्यादा शेयर आने से इन बैंकों की असल वैल्यू में सुधार होगा।

टूट गए सरकारी बैंकों के शेयर

एनएसई पर दोपहर 12 बजकर 21 मिनट पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 4.13 फीसदी या 1.24 रुपये की गिरावट के साथ 28.77 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। यूको बैंक का शेयर इस समय 3.95 फीसदी या 0.89 रुपये की गिरावट के साथ 21.66 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। पंजाब एंड सिंध बैंक इस समय 4.42 फीसदी या 0.90 रुपये की गिरावट के साथ 19.45 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, इंडियन ओवरसीज बैंक का शेयर 4.15 फीसदी या 1.24 रुपये की गिरावट के साथ 28.62 रुपये पर ट्रेड करता दिखा।

मर्जर और निजीकरण को लेकर भी चर्चा

बात सिर्फ शेयर बेचने तक ही सीमित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार एक बार फिर बैंकों के मर्जर और निजीकरण का नया दौर शुरू करने की तैयारी में है। 2021 के बजट में ही सरकार ने दो सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बेचने का ऐलान किया था। उस समय नीति आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के नाम आगे बढ़ाए थे। अब खबर है कि सरकार दो और बैंकों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। आईडीबीआई बैंक के मामले में तो सौदा लगभग तय हो ही चुका है, जहां कनाडा के अरबपति प्रेम वत्स की फेयरफैक्स 52,878 करोड़ रुपये में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने जा रही है।

Gold, Bitcoin या Share Market… पिछले 5 साल में किसने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न

ये भी पढ़ें
Bitcoin returns

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Oct 2026, 12:46 PM IST

Published on:

Hindi News / Business / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, PSB और IOB के शेयरों में बड़ी गिरावट, क्या सरकार जल्द लेने जा रही बड़ा फैसला?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price Today: लगातार गिर रहे सोने के भाव, चांदी आज भी 5000 रुपये हुई सस्ती, जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

Stock Market: मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और PSU बैंक सेक्टर में गिरावट से टूटा बाजार, सेंसेक्स 600 पॉइंट डाउन, जानिए मार्केट का हाल

Share Market Today
कारोबार

Gold, Bitcoin या Share Market… पिछले 5 साल में किसने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न

Bitcoin returns
कारोबार

Stock Market: लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 460 पॉइंट टूटा, जानिए कहां-कहां आई मंदी

Stock Market Fall
कारोबार

पाकिस्तान की इकोनॉमी को ले बैठी अमेरिका-ईरान की जंग, आ गया IMF का नया अनुमान

Pakistan Economy Crisis
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.