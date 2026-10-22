पाकिस्तान की इकोनॉमी को ले बैठी अमेरिका-ईरान की जंग, आ गया IMF का नया अनुमान

युद्ध किसी का भला नहीं करता और जब बारूद की गंध तेल के कुओं तक पहुंच जाए तो पूरी दुनिया की जेब ढीली होना तय है। अमेरिका-इजराइल के ईरान के साथ संघर्ष ने पूरे मिडिल ईस्ट, उत्तरी अफ्रीका और पाकिस्तान के बाजारों को हिलाकर रख दिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने गुरुवार को दुबई में अपनी ताजा रिपोर्ट जारी कर बताया कि इस जंग की भारी कीमत इस इलाके को चुकानी पड़ रही है। इस साल पूरे रीजन की अर्थव्यवस्था में 1.3 प्रतिशत की सीधी गिरावट आने का अनुमान है।