22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

पाकिस्तान की इकोनॉमी को ले बैठी अमेरिका-ईरान की जंग, आ गया IMF का नया अनुमान

Pakistan Economy Crisis: ईरान युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट, उत्तरी अफ्रीका और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस साल 1.3% सिकुड़ने के कगार पर है। आईएमएफ ने बताया कि अमेरिका-ईरान युद्ध से इस रीजन को काफी नुकसान हुआ है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Updated: 22 Oct 2026, 4:37 PM IST

Pakistan Economy Crisis

अमेरिका-ईरान युद्ध का पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है। (PC: AI)

युद्ध किसी का भला नहीं करता और जब बारूद की गंध तेल के कुओं तक पहुंच जाए तो पूरी दुनिया की जेब ढीली होना तय है। अमेरिका-इजराइल के ईरान के साथ संघर्ष ने पूरे मिडिल ईस्ट, उत्तरी अफ्रीका और पाकिस्तान के बाजारों को हिलाकर रख दिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने गुरुवार को दुबई में अपनी ताजा रिपोर्ट जारी कर बताया कि इस जंग की भारी कीमत इस इलाके को चुकानी पड़ रही है। इस साल पूरे रीजन की अर्थव्यवस्था में 1.3 प्रतिशत की सीधी गिरावट आने का अनुमान है।

इन देशों पर ज्यादा असर

आईएमएफ के मुताबिक, सबसे तगड़ी मार उन मुल्कों पर पड़ी है जिनकी पूरी कमाई कच्चे तेल और गैस पर टिकी थी। ऑयल फील्ड्स पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और समुद्री रास्तों से माल भेजना दूभर हो गया है। क्रूड ऑयल की सप्लाई से जुड़ी चिंताओं, टूरिज्म थमने और आपसी व्यापार ठप होने से इन देशों के बाजारों में डर का माहौल है।

जंग रुकी तो 2027 में दिखेगी अच्छी रिकवरी

आईएमएफ का मानना है कि साल 2027 की शुरुआत तक अगर जंग की यह तपिश धीमी पड़ी, तो रास्ते फिर खुलेंगे और व्यापार पटरी पर लौटेगा। उस साल अर्थव्यवस्था में 6.6 फीसदी का तेज उछाल आ सकता है। लेकिन यह 'अगर' बहुत बड़ा है। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि अगर तेल सप्लाई और व्यापारिक रास्तों में और रोड़े अटके, तो कच्चा तेल आसमान छूने लगेगा।

IMF ने पॉलिसी मेकर्स को दी नसीहत

वैश्विक स्तर पर बढ़ती ब्याज दरें और महंगाई का डर इस संकट को और गहरा कर सकते हैं। आईएमएफ ने कड़े शब्दों में नीति निर्माताओं को नसीहत दी है कि वे आंख मूंदकर बैठने के बजाय महंगाई पर लगाम लगाएं, खजाने का सही इस्तेमाल करें, केंद्रीय बैंकों के काम में दखल न दें और ऐसे सुधार करें जिससे युवाओं को नौकरियां मिल सकें।

Gold Price Outlook: 9 दिन में 5000 रुपये सस्ता हुआ सोना, चांदी 10,000 रुपये टूटी, क्या धनतेरस से पहले और गिरेंगे भाव या यही है सही मौका?

ये भी पढ़ें
Gold Price Today

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Oct 2026, 4:37 PM IST

Published on:

Hindi News / Business / पाकिस्तान की इकोनॉमी को ले बैठी अमेरिका-ईरान की जंग, आ गया IMF का नया अनुमान

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Stock Market: लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 460 पॉइंट टूटा, जानिए कहां-कहां आई मंदी

Stock Market Fall
कारोबार

सिर्फ 45 पैसे में 10 लाख का बीमा कवर, जानिए क्या हैं रेलवे ट्रैवल इंश्योरंस की शर्तें और कैसे मिलता है क्लेम

Railway Travel Insurance
कारोबार

Gold Price Outlook: 9 दिन में 5000 रुपये सस्ता हुआ सोना, चांदी 10,000 रुपये टूटी, क्या धनतेरस से पहले और गिरेंगे भाव या यही है सही मौका?

Gold Price Today
कारोबार

JIO IPO में आखिरकार पूरा भर गया रिटेल निवेशकों का कोटा, जानिए कौन-से निवेशकों ने कितनी लगाई बोलियां

Jio Platforms IPO
कारोबार

Stock Market Today: 600 पॉइंट टूटा सेंसेक्स, ऑटो-आईटी समेत हर सेक्टर में बिकवाली, जानिए कहां-कहां हुआ नुकसान

Stock Market Crash
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.