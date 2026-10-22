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Stock Market: लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 460 पॉइंट टूटा, जानिए कहां-कहां आई मंदी

Share Market Today: सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट रिलायंस में 2.59 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, इटरनल, एचडीएफसी बैंक, पावरग्रिड, ट्रेंट, एशियन पेंट और इन्फोसिस के शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Updated: 22 Oct 2026, 4:30 PM IST

Stock Market Fall

शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ है। (PC: AI)

भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.62 फीसदी या 460 अंक की गिरावट के साथ 73,249 पर बंद हुआ है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.54 फीसदी या 123 अंक की गिरावट के साथ 22,687 पर बंद हुआ है।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 11 शेयर हरे निशान पर और 19 शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं। सबसे अधिक गिरावट रिलायंस में 2.59 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा इटरनल में 2.20 फीसदी, एचडीएफसी बैंक में 1.85 फीसदी, पावरग्रिड में 1.71 फीसदी, ट्रेंट में 1.56 फीसदी और एशियन पेंट में 1.40 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इससे इतर बजाज फाइनेंस में 1.61 फीसदी और अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.52 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दर्ज हुई सबसे अधिक गिरावट

कंपनी का नामशेयर प्राइसप्रतिशत चेंज
नेस्ले इंडिया (NESTLEIND)1,189.90-2.78%
इटरनल (ETERNAL)304.45-2.53%
एचडीएफसी लाइफ (HDFCLIFE)528.35-2.09%
टीएमपीवी (TMPV)270.00-2.07%
रिलायंस (RELIANCE)1,184.50-2.03%
एचडीएफसी बैंक (HDFCBANK)694.05-1.82%
बीईएल / भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL)364.50-1.80%
अडानी एंटरप्राइजेज (ADANIENT)2,550.00-1.72%
ट्रेंट (TRENT)2,775.80-1.64%
पावरग्रिड (POWERGRID)248.40-1.49%
एशियन पेंट्स (ASIANPAINT)2,284.80-1.49%
इन्फोसिस (INFY)1,153.35-1.25%
कोल इंडिया (COALINDIA)402.55-1.21%
आयशर मोटर्स (EICHERMOT)7,084.50-1.20%
आईटीसी (ITC)258.90-1.18%
सोर्स- एनएसई

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दर्ज हुई तेजी

कंपनी का नामशेयर प्राइसप्रतिशत चेंज
बजाज फाइनेंस (BAJFINANCE)942.101.74%
सिप्ला (CIPLA)1,330.901.29%
अल्ट्राटेक सीमेंट (ULTRACEMCO)10,958.001.00%
आईसीआईसीआई बैंक (ICICIBANK)1,398.500.97%
बजाज ऑटो (BAJAJ-AUTO)10,155.000.82%
सन फार्मा (SUNPHARMA)1,758.000.74%
भारतीय स्टेट बैंक (SBIN)970.000.73%
बीएसई (BSE)3,265.000.51%
ग्रेसिम इंडस्ट्रीज (GRASIM)2,894.400.18%
एक्सिस बैंक (AXISBANK)1,212.000.17%
भारती एयरटेल (BHARTIARTL)1,895.000.17%
अडानी पोर्ट्स (ADANIPORTS)1,750.000.07%
लार्सन एंड टुब्रो (LT)3,638.300.06%
अपोलो हॉस्पिटल्स (APOLLOHOSP)7,604.500.06%
सोर्स- एनएसई

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

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Updated on:

22 Oct 2026, 4:30 PM IST

Published on:

Hindi News / Business / Stock Market: लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 460 पॉइंट टूटा, जानिए कहां-कहां आई मंदी

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