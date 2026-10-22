Stock Market: लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 460 पॉइंट टूटा, जानिए कहां-कहां आई मंदी

शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ है। (PC: AI)
भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.62 फीसदी या 460 अंक की गिरावट के साथ 73,249 पर बंद हुआ है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.54 फीसदी या 123 अंक की गिरावट के साथ 22,687 पर बंद हुआ है।
सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 11 शेयर हरे निशान पर और 19 शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं। सबसे अधिक गिरावट रिलायंस में 2.59 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा इटरनल में 2.20 फीसदी, एचडीएफसी बैंक में 1.85 फीसदी, पावरग्रिड में 1.71 फीसदी, ट्रेंट में 1.56 फीसदी और एशियन पेंट में 1.40 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इससे इतर बजाज फाइनेंस में 1.61 फीसदी और अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.52 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस
|प्रतिशत चेंज
|नेस्ले इंडिया (NESTLEIND)
|1,189.90
|-2.78%
|इटरनल (ETERNAL)
|304.45
|-2.53%
|एचडीएफसी लाइफ (HDFCLIFE)
|528.35
|-2.09%
|टीएमपीवी (TMPV)
|270.00
|-2.07%
|रिलायंस (RELIANCE)
|1,184.50
|-2.03%
|एचडीएफसी बैंक (HDFCBANK)
|694.05
|-1.82%
|बीईएल / भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL)
|364.50
|-1.80%
|अडानी एंटरप्राइजेज (ADANIENT)
|2,550.00
|-1.72%
|ट्रेंट (TRENT)
|2,775.80
|-1.64%
|पावरग्रिड (POWERGRID)
|248.40
|-1.49%
|एशियन पेंट्स (ASIANPAINT)
|2,284.80
|-1.49%
|इन्फोसिस (INFY)
|1,153.35
|-1.25%
|कोल इंडिया (COALINDIA)
|402.55
|-1.21%
|आयशर मोटर्स (EICHERMOT)
|7,084.50
|-1.20%
|आईटीसी (ITC)
|258.90
|-1.18%
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस
|प्रतिशत चेंज
|बजाज फाइनेंस (BAJFINANCE)
|942.10
|1.74%
|सिप्ला (CIPLA)
|1,330.90
|1.29%
|अल्ट्राटेक सीमेंट (ULTRACEMCO)
|10,958.00
|1.00%
|आईसीआईसीआई बैंक (ICICIBANK)
|1,398.50
|0.97%
|बजाज ऑटो (BAJAJ-AUTO)
|10,155.00
|0.82%
|सन फार्मा (SUNPHARMA)
|1,758.00
|0.74%
|भारतीय स्टेट बैंक (SBIN)
|970.00
|0.73%
|बीएसई (BSE)
|3,265.00
|0.51%
|ग्रेसिम इंडस्ट्रीज (GRASIM)
|2,894.40
|0.18%
|एक्सिस बैंक (AXISBANK)
|1,212.00
|0.17%
|भारती एयरटेल (BHARTIARTL)
|1,895.00
|0.17%
|अडानी पोर्ट्स (ADANIPORTS)
|1,750.00
|0.07%
|लार्सन एंड टुब्रो (LT)
|3,638.30
|0.06%
|अपोलो हॉस्पिटल्स (APOLLOHOSP)
|7,604.50
|0.06%
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग