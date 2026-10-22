Stock Market: लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 460 पॉइंट टूटा, जानिए कहां-कहां आई मंदी

सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 11 शेयर हरे निशान पर और 19 शेयर लाल निशान पर बंद हुए हैं। सबसे अधिक गिरावट रिलायंस में 2.59 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलावा इटरनल में 2.20 फीसदी, एचडीएफसी बैंक में 1.85 फीसदी, पावरग्रिड में 1.71 फीसदी, ट्रेंट में 1.56 फीसदी और एशियन पेंट में 1.40 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई। इससे इतर बजाज फाइनेंस में 1.61 फीसदी और अल्ट्राटेक सीमेंट में 1.52 फीसदी की तेजी दर्ज हुई।