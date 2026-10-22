Stock Market Today: 600 पॉइंट टूटा सेंसेक्स, ऑटो-आईटी समेत हर सेक्टर में बिकवाली, जानिए कहां-कहां हुआ नुकसान

शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। (PC: AI)
भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को गिरावट के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 366 अंक की गिरावट के साथ 73,343.33 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 28 मिनट पर यह 0.79 फीसदी या 586 अंक की गिरावट के साथ 73,119 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.86 फीसदी या 196 अंक की गिरावट के साथ 22,614 पर ट्रेड करता दिखा।
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 3 शेयर हरे निशान पर और 27 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। सबसे अधिक गिरावट पावरग्रिड, बीईएल, मारुति, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक में देखने को मिली। वहीं, इटरनल में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस
|प्रतिशत चेंज
|कोल इंडिया
|398.10
|-2.31%
|पावर ग्रिड
|246.40
|-2.28%
|नेस्ले इंडिया
|1,196.30
|-2.26%
|हिंडाल्को
|875.90
|-1.90%
|एसबीआई लाइफ
|1,630.10
|-1.86%
|डॉ. रेड्डीज
|1,222.20
|-1.79%
|बीईएल
|364.60
|-1.78%
|टाटा स्टील
|169.48
|-1.72%
|मैक्स हेल्थकेयर
|806.00
|-1.70%
|एचडीएफसी बैंक
|695.05
|-1.68%
|एचडीएफसी लाइफ
|530.85
|-1.63%
|महिंद्रा एंड महिंद्रा
|2,844.40
|-1.54%
|टाटा कंज्यूमर
|956.00
|-1.51%
|टीएमपीवी
|271.55
|-1.51%
|ग्रेसिम
|2,850.00
|-1.35%
|एशियन पेंट्स
|2,288.00
|-1.35%
|मारुति
|11,058.00
|-1.27%
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस
|प्रतिशत चेंज
|इटरनल
|315.20
|0.91%
|भारती एयरटेल
|1,902.70
|0.58%
|इन्फोसिस
|1,173.60
|0.48%
|टेक महिंद्रा
|1,836.40
|0.09%
|एचसीएल टेक
|1,424.50
|0.02%
कच्चे तेल की कीमतों में आज गुरुवार को भी तेजी देखने को मिली है। गुरुवार सुबह ब्रेंट क्रूड 1.78 फीसदी या 1.94 डॉलर की बढ़त के साथ 110.8 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, WTI क्रूड इस समय 1.45 फीसदी या 1.41 डॉलर की बढ़त के साथ 98.56 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग