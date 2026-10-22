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Stock Market Today: 600 पॉइंट टूटा सेंसेक्स, ऑटो-आईटी समेत हर सेक्टर में बिकवाली, जानिए कहां-कहां हुआ नुकसान

Share Market on 22nd Oct 2026: शुरुआती कारोबार में सभी सेक्टोरल सूचकाक लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। निफ्टी मेटल में 1.94 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 1.64 फीसदी और निफ्टी फार्मा में 1.60 फीसदी गिरावट देखने को मिली।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Oct 22, 2026

Stock Market Crash

शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। (PC: AI)

भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को गिरावट के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 366 अंक की गिरावट के साथ 73,343.33 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 28 मिनट पर यह 0.79 फीसदी या 586 अंक की गिरावट के साथ 73,119 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 0.86 फीसदी या 196 अंक की गिरावट के साथ 22,614 पर ट्रेड करता दिखा।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 3 शेयर हरे निशान पर और 27 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। सबसे अधिक गिरावट पावरग्रिड, बीईएल, मारुति, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक में देखने को मिली। वहीं, इटरनल में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली।

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी गिरावट

कंपनी का नामशेयर प्राइसप्रतिशत चेंज
कोल इंडिया398.10-2.31%
पावर ग्रिड246.40-2.28%
नेस्ले इंडिया1,196.30-2.26%
हिंडाल्को875.90-1.90%
एसबीआई लाइफ1,630.10-1.86%
डॉ. रेड्डीज1,222.20-1.79%
बीईएल364.60-1.78%
टाटा स्टील169.48-1.72%
मैक्स हेल्थकेयर806.00-1.70%
एचडीएफसी बैंक695.05-1.68%
एचडीएफसी लाइफ530.85-1.63%
महिंद्रा एंड महिंद्रा2,844.40-1.54%
टाटा कंज्यूमर956.00-1.51%
टीएमपीवी271.55-1.51%
ग्रेसिम2,850.00-1.35%
एशियन पेंट्स2,288.00-1.35%
मारुति11,058.00-1.27%
सोर्स- एनएसई, समय- सुबह 9 बजकर 50 मिनट

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी तेजी

कंपनी का नामशेयर प्राइसप्रतिशत चेंज
इटरनल315.200.91%
भारती एयरटेल1,902.700.58%
इन्फोसिस1,173.600.48%
टेक महिंद्रा1,836.400.09%
एचसीएल टेक1,424.500.02%
सोर्स-एनएसई, समय- सुबह 10 बजे

कच्चे तेल में आज भी दिख रही तेजी

कच्चे तेल की कीमतों में आज गुरुवार को भी तेजी देखने को मिली है। गुरुवार सुबह ब्रेंट क्रूड 1.78 फीसदी या 1.94 डॉलर की बढ़त के साथ 110.8 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, WTI क्रूड इस समय 1.45 फीसदी या 1.41 डॉलर की बढ़त के साथ 98.56 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

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Updated on:

22 Oct 2026 10:19 am

Published on:

22 Oct 2026 09:36 am

Hindi News / Business / Stock Market Today: 600 पॉइंट टूटा सेंसेक्स, ऑटो-आईटी समेत हर सेक्टर में बिकवाली, जानिए कहां-कहां हुआ नुकसान

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