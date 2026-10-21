Jio IPO: 1977 में धीरूभाई अंबानी लाए थे रिलायंस टेक्सटाइल का आईपीओ, फुटबॉल मैदान में होती थी AGM, तब से अब तक क्या-क्या बदला?

साल 1977 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को शेयर बाजार में उतारा था। उस समय कंपनी के आईपीओ से करीब 2.8 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। शेयर की कीमत 10 रुपये रखी गई थी और इश्यू को करीब सात गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। कंपनी के साथ शुरुआती दौर में लगभग 58,000 शेयरधारक जुड़े थे उस समय ज्यादातर भारतीयों के लिए निवेश का मतलब बैंक में पैसा जमा करना, सोना खरीदना या जमीन-जायदाद में पैसा लगाना था। शेयर बाजार आम परिवारों की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा नहीं था। ऐसे माहौल में धीरूभाई ने बैंक और पारंपरिक वित्तीय संस्थानों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय आम लोगों से पूंजी जुटाने का रास्ता चुना। उनका यह फैसला आगे चलकर रिलायंस की पहचान का अहम हिस्सा बन गया। कंपनी सिर्फ कारोबार बढ़ाने के लिए पैसा नहीं जुटा रही थी, बल्कि लोगों को अपने कारोबार की तरक्की में हिस्सेदार भी बना रही थी।