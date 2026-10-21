JIO IPO को निवेशकों से मिला दमदार रिस्पांस, बाजार खुलते ही 80% भरा, GMP में भी आया बड़ा उछाल

ग्रे मार्केट में जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर पर प्रीमियम में इजाफा हुआ है। इन्वेस्टर गेन के अनुसार, बुधवार सुबह 9 बजकर 37 मिनट पर यह शेयर 276 रुपये या 24.66 फीसदी के प्रीमियम पर ट्रेड करता दिखा। जीएमपी के आधार पर यह शेयर 1395 रुपये पर लिस्ट हो सकता है। हालांकि, जीएमपी रिटर्न की गारंटी नहीं होता है। इस शेयर के जीएमपी में लगातार इजाफा देखने को मिला है। 4 अक्टूबर को जीएमपी सिर्फ 13 फीसदी पर था। यह 15 अक्टूबर को 19 फीसदी पर पहुंचा। इसके बाद 17 अक्टूबर को बढ़कर 21 फीसदी और अब 24 फीसदी से ऊपर पहुंच गया है।