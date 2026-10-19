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DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कब करेगी सरकार?

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है। 14 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में DA पर फैसला नहीं हुआ। अब 21 अक्टूबर की बैठक में डीए पर घोषणा होने की उम्मीद है।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Oct 19, 2026

DA Hike 2026

कर्मचारियों को लंबे समय से डीए हाइक का इंतजार है। (PC: AI)

Dearness Allowance: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का लंबे समय से इंतजार है। 14 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने केवल रेलवे कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस का ऐलान किया। DA पर कोई घोषणा नहीं हुई। अब कर्मचारियों की नजर 21 अक्टूबर को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक पर है। दशहरे के अगले दिन होने वाली इस बैठक में महंगाई भत्ते पर फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

21 अक्टूबर को DA हाइक का ऐलान होने की कितनी उम्मीद?

कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि सरकार अगली कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते पर फैसला ले सकती है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) के सचिव सी. श्रीकुमार के अनुसार, 21 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में DA बढ़ोतरी का ऐलान होने की संभावना है। वहीं, ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत पटेल का भी कहना है कि इससे पहले घोषणा होने की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। हालांकि, इन बयानों को आधिकारिक घोषणा नहीं माना जाना चाहिए। सरकार ने अभी तक डीए बढ़ोतरी की तारीख या नई दर को लेकर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी है।

क्या DA हाइक का ऐलान बुधवार को ही होता है?

केंद्रीय कैबिनेट की नियमित बैठकें आमतौर पर बुधवार को होती हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के कई फैसले भी कैबिनेट बैठकों के बाद सामने आए हैं। यही वजह है कि कर्मचारियों की नजर 21 अक्टूबर पर टिकी हुई है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि डीए बढ़ोतरी का ऐलान बुधवार को ही किया जाए। सरकार पहले भी दूसरे दिनों में इसकी घोषणा कर चुकी है। मसलन, पिछली डीए हाइक का ऐलान 18 अप्रैल 2026 को शनिवार के दिन किया गया था। इससे पहले 1 अक्टूबर 2025 को बुधवार और 28 मार्च 2025 को शनिवार के दिन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा हुई थी। इसलिए सिर्फ कैबिनेट बैठक के दिन के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि सरकार इस बार डीए बढ़ाने का ऐलान कब करेगी।

60% से बढ़कर 63% हो सकता है महंगाई भत्ता

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% है। सरकार साल में दो बार, आमतौर पर जनवरी और जुलाई से लागू होने वाली दरों के लिए डीए की समीक्षा करती है। जुलाई 2026 की बढ़ोतरी के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक के 12 महीनों के औसत खुदरा महंगाई आंकड़ों को आधार बनाया जा रहा है। जून के महंगाई आंकड़ों के आधार पर डीए में करीब 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% हो सकता है। हालांकि, अंतिम बढ़ोतरी कितनी होगी, यह सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ऐलान की उम्मीद क्यों?

महंगाई बढ़ने से घर चलाने का खर्च भी बढ़ता है। खाने-पीने की चीजें, रोजमर्रा की जरूरतों का सामान और दूसरी जरूरी सेवाएं महंगी होने पर कर्मचारियों की जेब पर दबाव बढ़ता है। ऐसे में डीए में बढ़ोतरी से मिलने वाली अतिरिक्त रकम राहत दे सकती है। इसी को देखते हुए कर्मचारी संगठन सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग कर रहे हैं। AIDEF ने 10 अक्टूबर 2026 को सरकार को लिखे पत्र में कहा था कि रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।

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Updated on:

19 Oct 2026 03:06 pm

Published on:

19 Oct 2026 02:59 pm

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