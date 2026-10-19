DA Hike News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कब करेगी सरकार?

केंद्रीय कैबिनेट की नियमित बैठकें आमतौर पर बुधवार को होती हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के कई फैसले भी कैबिनेट बैठकों के बाद सामने आए हैं। यही वजह है कि कर्मचारियों की नजर 21 अक्टूबर पर टिकी हुई है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि डीए बढ़ोतरी का ऐलान बुधवार को ही किया जाए। सरकार पहले भी दूसरे दिनों में इसकी घोषणा कर चुकी है। मसलन, पिछली डीए हाइक का ऐलान 18 अप्रैल 2026 को शनिवार के दिन किया गया था। इससे पहले 1 अक्टूबर 2025 को बुधवार और 28 मार्च 2025 को शनिवार के दिन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा हुई थी। इसलिए सिर्फ कैबिनेट बैठक के दिन के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि सरकार इस बार डीए बढ़ाने का ऐलान कब करेगी।