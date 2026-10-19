Blinkit-Zepto समेत क्विक कॉमर्स कंपनियों के लिए आ सकते हैं नए नियम, FSSAI कर रहा तैयारी

प्रस्तावित बदलावों का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन सामान खरीदने वाले ग्राहकों को उत्पाद की सही और पूरी जानकारी देना है। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और सामग्री यानी इंग्रीडिएंट्स की जानकारी स्पष्ट रूप से दिखानी पड़ सकती है। इससे ग्राहकों को सामान खरीदने से पहले यह पता लगाने में आसानी होगी कि उत्पाद कब बना है और उसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है। क्विक कॉमर्स कंपनियों को रिफंड पॉलिसी, शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया और दूसरी जरूरी शर्तों की जानकारी भी स्पष्ट रूप से देनी पड़ सकती है। इससे खराब या गलत सामान मिलने पर ग्राहकों को अपना पैसा वापस पाने या शिकायत दर्ज कराने में आसानी हो सकती है।