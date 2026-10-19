SIP Calculator: एसआईपी में हर साल सिर्फ 100 रुपये बढ़ाने से 10 साल में काफी बड़ा हो जाएगा कॉर्पस, समझिए कैलकुलेशन

स्टेप-अप एसआईपी में निवेशक नियमित अंतराल पर अपनी मंथली एसआईपी की रकम बढ़ाता है। आमतौर पर यह बढ़ोतरी हर साल की जाती है। निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार एक तय रकम या प्रतिशत से निवेश बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपये की मंथली एसआईपी शुरू करता है और हर साल इसे 100 रुपये बढ़ाता है, तो उसकी मासिक किस्त दूसरे साल 1,100 रुपये और तीसरे साल 1,200 रुपये हो जाएगी। यह तरीका उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जिनकी सैलरी या आमदनी समय के साथ बढ़ती है। वे अपनी बढ़ी हुई आय का एक छोटा हिस्सा निवेश में लगाकर लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाने की कोशिश कर सकते हैं।