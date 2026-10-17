Home Loan Calculator: 50 लाख का होम लोन 20, 25 या 30 साल के लिए लें, तो कितनी बनेगी मंथली EMI, कुल कितना चुकाएंगे ब्याज?

Home Loan Interest Rate: अपना खुद का घर हर किसी का सपना होता है। लेकिन आज के समय में खुद का घर खरीदने का मतलब है 20-30 साल तक अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाना। बड़े शहरों में घरों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में मिडिल क्लास लोगों को होम लोन भी बड़ी रकम का लेना पड़ता है। होम लोन किसी भी व्यक्ति के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए जब आप लोन की रकम, लोन अवधि और कर्जदाता का चुनाव कर रहे होते हैं, तो अपनी रिपेमेंट कैपेसिटी के बारे में भी सोचें। आपका इनकम सोर्स कितना स्टेबल है, इनकम में फ्यूचर ग्रोथ की कितनी संभावना है और हर महीने ईएमआई के बाद दूसरे खर्चों के लिए पर्याप्त रकम बचेगी या नहीं, यह भी देखना जरूरी है।