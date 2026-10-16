Explainer: गोल्ड जूलरी, गोल्ड कॉइन्स या Gold ETF… इस दिवाली कैसे करें सोने की शॉपिंग, समझिए फायदे-नुकसान

धनतेरस पर सोने के गहने खरीदने का अपना महत्व है। लेकिन निवेश के नजरिए से देखें, तो मेकिंग चार्ज और वेस्टेज के कारण इनकी लागत बढ़ जाती है। गहने खरीदते समय आप सिर्फ सोने की कीमत नहीं चुकाते, बल्कि इन्हें बनाने और तैयार करने का खर्च भी देते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार, इन अतिरिक्त खर्चों के कारण लागत काफी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये खर्च करता है, तो इन लागतों को ध्यान में रखने पर उसे करीब 70 रुपये मूल्य का सोना मिल सकता है। यह एक उदाहरण है, वास्तविक अंतर गहने और जौहरी की शर्तों पर निर्भर करेगा। कई ज्वैलर्स 12% मेकिंग चार्ज लेते हैं, तो कुछ 30% तक भी मेकिंग चार्जेज ले सकते हैं।