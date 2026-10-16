Tesla Roadster: हवा में उड़ती है टेस्ला की यह कार, स्पेसएक्स द्वारा डेवलप तकनीक का हुआ है इस्तेमाल, 2028 में शुरू हो सकता है प्रोडक्शन

नई रोडस्टर की तकनीक में टायरों की पकड़ बढ़ाने और थ्रस्टर के जरिए अतिरिक्त ताकत पैदा करने, दोनों पर ध्यान दिया गया है। सक्शन सिस्टम कार को सड़क या ट्रैक की सतह की ओर खींचने में मदद करता है। इससे टायरों की पकड़ बेहतर बनाने में सहायता मिल सकती है। दूसरी ओर, कोल्ड-गैस थ्रस्टर दबाव वाली गैस को बाहर निकालकर बल पैदा करते हैं। इस तरह कार को ऐसी दिशा में भी धक्का दिया जा सकता है, जो सिर्फ टायरों की पकड़ पर निर्भर नहीं है। टेस्ला का दावा है कि उसका थ्रस्टर सिस्टम टायरों के जरिए मिलने वाले बल से चार से पांच गुना ज्यादा ताकत पैदा कर सकता है।