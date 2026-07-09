iPhone 18 Pro Max में बड़े बदलाव, बड़ी बैटरी से लेकर A20 चिप और AI फीचर्स तक होंगे अपग्रेड, जानिए कितनी होगी कीमत

iPhone 18 Pro Max: एप्पल (Apple) के अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर लॉन्च से पहले कई बड़े दावे सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार कंपनी बड़ी बैटरी, अपग्रेडेड कैमरा सिस्टम, नई A20 चिप और पहले से ज्यादा दमदार AI फीचर्स के साथ फोन पेश कर सकती है। साथ ही कीमत बढ़ने की भी चर्चा है, जिसकी वजह महंगे चिप्स और कंपोनेंट्स को बताया जा रहा है। हालांकि Apple ने अभी तक इन फीचर्स, कीमत या लॉन्च से जुड़ी किसी भी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।