Ather के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बड़ा ऑफर: Rizta और 450 सीरीज पर मिल रही 20,000 रुपये तक की छूट

Ather Electric Scooter Offer (Image: Ather Energy)
Ather Electric Scooter Offer: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी Ather Energy ने अपने स्कूटरों पर सीमित समय के लिए खास ऑफर की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार ग्राहक Ather Rizta और Ather 450 Series इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर 20,000 रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं। यह ऑफर देशभर में कंपनी के एक्सपीरियंस सेंटर्स पर उपलब्ध है और 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।
इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को अतिरिक्त लाभ देना और इलेक्ट्रिक स्कूटर को अधिक किफायती बनाना है, ताकि ज्यादा लोग कंपनी के ईवी पोर्टफोलियो और उसके कनेक्टेड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम तक पहुंच बना सकें।
कंपनी की ओर से दिए जा रहे इस ऑफर में अलग-अलग तरह के फायदे शामिल हैं। ग्राहक कुल मिलाकर 20,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
ऑफर का ब्रेकअप इस प्रकार है।
इन ऑफर्स के साथ ग्राहकों को कंपनी की ओर से अतिरिक्त वैल्यू भी मिलती है, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना और किफायती हो जाता है।
इस ऑफर के लागू होने के बाद कुछ मॉडल्स की प्रभावी कीमत कम हो गई है।
इन ऑफर्स के अलावा ग्राहक PM E‑Drive स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी का भी लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लगभग 5,000 रुपये तक की कैश सब्सिडी दी जा रही है, जो फिलहाल 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध है।
इस तरह कंपनी ऑफर और सरकारी सब्सिडी को मिलाकर ग्राहकों को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का अच्छा मौका मिल सकता है।
ग्राहक इन ऑफर्स की पूरी जानकारी के लिए अपने नजदीकी Ather Energy एक्सपीरियंस सेंटर पर जा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ऑफर और स्कूटर के फीचर्स से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है।
अगर आप नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मार्च के अंत तक चल रहा यह ऑफर आपके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग