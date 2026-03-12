Ather के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बड़ा ऑफर: Rizta और 450 सीरीज पर मिल रही 20,000 रुपये तक की छूट

Ather Electric Scooter Offer: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी Ather Energy ने अपने स्कूटरों पर सीमित समय के लिए खास ऑफर की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार ग्राहक Ather Rizta और Ather 450 Series इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर 20,000 रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं। यह ऑफर देशभर में कंपनी के एक्सपीरियंस सेंटर्स पर उपलब्ध है और 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।