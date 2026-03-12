12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Ather के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बड़ा ऑफर: Rizta और 450 सीरीज पर मिल रही 20,000 रुपये तक की छूट

Ather Electric Scooter Offer: Rizta और 450 सीरीज इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 20,000 रुपये तक का फायदा। जानें नई कीमत, ऑफर डिटेल और सब्सिडी की जानकारी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Mar 12, 2026

Ather Electric Scooter Offer

Ather Electric Scooter Offer (Image: Ather Energy)

Ather Electric Scooter Offer: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी Ather Energy ने अपने स्कूटरों पर सीमित समय के लिए खास ऑफर की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार ग्राहक Ather Rizta और Ather 450 Series इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर 20,000 रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं। यह ऑफर देशभर में कंपनी के एक्सपीरियंस सेंटर्स पर उपलब्ध है और 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।

इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को अतिरिक्त लाभ देना और इलेक्ट्रिक स्कूटर को अधिक किफायती बनाना है, ताकि ज्यादा लोग कंपनी के ईवी पोर्टफोलियो और उसके कनेक्टेड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम तक पहुंच बना सकें।

ऑफर में क्या-क्या मिलेगा फायदा

कंपनी की ओर से दिए जा रहे इस ऑफर में अलग-अलग तरह के फायदे शामिल हैं। ग्राहक कुल मिलाकर 20,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

ऑफर का ब्रेकअप इस प्रकार है।

  • 10,000 रुपये तक का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट
  • 6,500 रुपये तक का कैश डिस्काउंट
  • 3,500 रुपये की एक्सटेंडेड कंपोनेंट्स वारंटी

इन ऑफर्स के साथ ग्राहकों को कंपनी की ओर से अतिरिक्त वैल्यू भी मिलती है, जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना और किफायती हो जाता है।

ऑफर के बाद क्या है कीमत

इस ऑफर के लागू होने के बाद कुछ मॉडल्स की प्रभावी कीमत कम हो गई है।

  • Ather Rizta S की कीमत अब लगभग 1,04,758 रुपये (एक्स-शोरूम, मुंबई)
  • Ather 450S की कीमत करीब 1,13,100 रुपये (एक्स-शोरूम, मुंबई)
  • हालांकि अलग-अलग शहरों में कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है।

सरकारी सब्सिडी का भी मिलेगा फायदा

इन ऑफर्स के अलावा ग्राहक PM E‑Drive स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी का भी लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लगभग 5,000 रुपये तक की कैश सब्सिडी दी जा रही है, जो फिलहाल 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध है।

इस तरह कंपनी ऑफर और सरकारी सब्सिडी को मिलाकर ग्राहकों को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का अच्छा मौका मिल सकता है।

कहां से ले सकते हैं ऑफर की जानकारी

ग्राहक इन ऑफर्स की पूरी जानकारी के लिए अपने नजदीकी Ather Energy एक्सपीरियंस सेंटर पर जा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ऑफर और स्कूटर के फीचर्स से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है।

अगर आप नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मार्च के अंत तक चल रहा यह ऑफर आपके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Upcoming Hybrid Cars India: मारुति से लेकर होंडा तक, हाइब्रिड अवतार में आ रही हैं ये 10 बेहतरीन कारें
ऑटोमोबाइल
Upcoming Hybrid Cars India

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Mar 2026 12:44 pm

Hindi News / Automobile / Ather के इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बड़ा ऑफर: Rizta और 450 सीरीज पर मिल रही 20,000 रुपये तक की छूट

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

2026 Hyundai Verna भारत में लॉन्च, 10.98 लाख से शुरू कीमत, 7 एयरबैग्स और कई नए एडवांस फीचर्स शामिल

2026 Hyundai Verna Launch
ऑटोमोबाइल

Upcoming Hybrid Cars India: मारुति से लेकर होंडा तक, हाइब्रिड अवतार में आ रही हैं ये 10 बेहतरीन कारें

Upcoming Hybrid Cars India
ऑटोमोबाइल

Honda Activa से Yamaha Fascino तक, महिलाओं के लिए 5 हल्के और माइलेज वाले स्कूटर

Best Scooters for Women in India
ऑटोमोबाइल

नई डीजल SUV खरीदने का प्लान? जल्द लॉन्च होंगी ये 5 दमदार गाड़ियां, फॉर्च्यूनर से स्कॉर्पियो तक शामिल

Upcoming Diesel SUV in India 2026
ऑटोमोबाइल

IND vs NZ Final Live: कार की स्क्रीन पर ऐसे देखें भारत-न्यूजीलैंड फाइनल मैच, बस फॉलो करें ये आसान ट्रिक

IND vs NZ Final Live in Car Screen
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.