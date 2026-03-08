Honda Activa से Yamaha Fascino तक, महिलाओं के लिए 5 हल्के और माइलेज वाले स्कूटर

Best Scooters for Women in India (Image: Yamaha India)
Best Scooters for Women in India: भारत में पेट्रोल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच ज्यादा माइलेज देने वाले स्कूटर लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। खासकर महिलाओं के लिए हल्के वजन, आसान हैंडलिंग और बेहतर माइलेज वाले स्कूटर रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी सुविधाजनक माने जाते हैं। अगर आप भी ऐसा स्कूटर ढूंढ रहे हैं जो चलाने में आसान हो और ईंधन की बचत भी करे, तो यहां पांच लोकप्रिय स्कूटरों के बारे में जान सकते हैं।
Suzuki Access 125 भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले स्कूटरों में से एक है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 78,000 रुपये के आसपास है। यह स्कूटर करीब 50 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देने के लिए जाना जाता है।
इसमें 124cc का इंजन दिया गया है, जो स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। हल्के वजन और आरामदायक सीट के कारण यह शहर में रोजाना चलाने के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है।
Hero Pleasure Plus Xtec को खास तौर पर हल्का और कॉम्पैक्ट बनाया गया है, जिससे इसे चलाना और पार्क करना आसान हो जाता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 69,000 रुपये के आसपास है।
यह स्कूटर लगभग 50 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है। इसका छोटा आकार और हल्का वजन इसे खासकर शहर में छोटी दूरी के सफर के लिए उपयोगी बनाता है।
TVS Jupiter 125 भी भारतीय बाजार में एक लोकप्रिय स्कूटर है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 77,000 रुपये के आसपास है।
यह स्कूटर करीब 50 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देता है। इसके अलावा इसमें सीट के नीचे बड़ा स्टोरेज स्पेस और आरामदायक सीट मिलती है, जिससे रोजमर्रा के कामों के लिए सामान ले जाना आसान हो जाता है।
Honda Activa 125 भारत के सबसे लोकप्रिय स्कूटरों में से एक है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 89,000 रुपये के आसपास है।
यह स्कूटर करीब 60 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देने का दावा करता है। मजबूत इंजन, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और बेहतर रीसेल वैल्यू के कारण यह कई खरीदारों की पहली पसंद बना हुआ है।
Yamaha Fascino 125 को इस सेगमेंट में अच्छे माइलेज वाले स्कूटरों में गिना जाता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 74,000 रुपये से शुरू होती है।
यह स्कूटर करीब 68 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देने का दावा करता है। इसमें माइल्ड-हाइब्रिड असिस्ट सिस्टम दिया गया है, जो ट्रैफिक में बार-बार रुकने और चलने की स्थिति में ईंधन दक्षता को बेहतर बनाने में मदद करता है।
स्कूटर खरीदते समय माइलेज के साथ-साथ वजन, सीट की ऊंचाई, स्टोरेज स्पेस और सर्विस नेटवर्क जैसे पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर आप हल्का, आसान और ज्यादा माइलेज देने वाला स्कूटर चाहते हैं, तो ऊपर बताए गए विकल्पों में से अपनी जरूरत और बजट के अनुसार चयन कर सकते हैं।
