Honda ने यूपी पुलिस को सौंपी 50 कस्टमाइज्ड CB350 बाइक्स, जानिए इसमें क्या है खास

Honda की ओर से यूपी पुलिस के लिए तैयार की गई CB350 बाइकें कई आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इनमें सायरन और फ्लैशर शामिल हैं, जो रात या इमरजेंसी के समय विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। बाइक में पब्लिक एड्रेस (PA) सिस्टम भी दिया गया है, ताकि पुलिसकर्मी जनता को तुरंत सूचित कर सकें। इसके अलावा, साइड और रियर स्टोरेज बॉक्स भी हैं, जिससे आवश्यक उपकरण और सामान आसानी से ले जाया जा सकता है। हर बाइक के साथ दो Honda सुरक्षा हेलमेट भी उपलब्ध हैं, जो पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।