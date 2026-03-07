7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Honda ने यूपी पुलिस को सौंपी 50 कस्टमाइज्ड CB350 बाइक्स, जानिए इसमें क्या है खास

Honda CB350 for UP Police: होंडा ने यूपी पुलिस को 50 कस्टमाइज्ड CB350 बाइक सौंपीं है। क्विक रिस्पॉन्स टीम के लिए सायरन, फ्लैशर, PA सिस्टम और स्टोरेज जैसी खास सुविधाओं से लैस हैं ये मोटरसिकलें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Mar 07, 2026

Honda CB350 for UP Police

Honda CB350 for UP Police (Image: CM Yogi Aadityanath/X)

Honda CB350 for UP Police: उत्तर प्रदेश की पुलिस की रफ्तार अब और तेज होगी। होंडा इंडिया फाउंडेशन (Honda India Foundation) ने प्रदेश की क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) के लिए 50 कस्टमाइज्ड Honda CB350 मोटरसाइकल्स सौंपा है। यह पहल प्रदेश में ‘सड़क सहायक सुरक्षित मार्ग, सुरक्षित जीवन’ प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से लागू करने में मददगार होगी। लखनऊ स्थित लोक भवन में आयोजित समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाइक्स की चाबियां सौंपी गईं।

कस्टमाइज्ड CB350 की खासियतें

Honda की ओर से यूपी पुलिस के लिए तैयार की गई CB350 बाइकें कई आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इनमें सायरन और फ्लैशर शामिल हैं, जो रात या इमरजेंसी के समय विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। बाइक में पब्लिक एड्रेस (PA) सिस्टम भी दिया गया है, ताकि पुलिसकर्मी जनता को तुरंत सूचित कर सकें। इसके अलावा, साइड और रियर स्टोरेज बॉक्स भी हैं, जिससे आवश्यक उपकरण और सामान आसानी से ले जाया जा सकता है। हर बाइक के साथ दो Honda सुरक्षा हेलमेट भी उपलब्ध हैं, जो पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

क्विक रिस्पॉन्स टीम के लिए सुविधाजनक

क्विक रिस्पॉन्स टीम की जिम्मेदारी होती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे जल्दी घटना स्थल पर पहुंचा जाए। शहरों में चौड़ी सड़कें नहीं होने और तंग गलियों में टू-व्हीलर ज्यादा काम आती हैं। इसीलिए Honda CB350 QRT के लिए बेहद उपयुक्त है। बाइक के साथ हाई-स्पीड 5G नेटवर्क की तरह तेज प्रतिक्रिया और मोबिलिटी सुनिश्चित होती है, जिससे पुलिसकर्मी जल्दी कार्रवाई कर सकते हैं और जान-माल की सुरक्षा बढ़ती है।

सोशल मिशन और रोड सेफ्टी

होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इंडिया का यह कदम सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। इससे पहले गुजरात, राजस्थान, चंडीगढ़ और कर्नाटक में भी कुल 300 कस्टमाइज्ड QR वाहन पुलिस को दिए जा चुके हैं। कंपनी का ग्लोबल विजन साल 2050 तक कोलिजन-फ्री सोसायटी बनाना है। भारत में हर साल टू-व्हीलर एक्सीडेंट में कई लोगों की जान जाती है, इसलिए कंपनी का ध्यान भारत में सड़क सुरक्षा और इमरजेंसी रिस्पांस पर अधिक है।

बाइक की एक्स शोरूम कीमत

भारतीय बाजार में Honda CB350 की एक्स-शोरूम कीमत 1,92,435 रुपये से शुरू होती है। यूपी पुलिस को दिए गए कस्टमाइज्ड वर्जन में अतिरिक्त सुविधाएं जैसे सायरन, फ्लैशर, PA सिस्टम और स्टोरेज बॉक्स शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

गांव की सड़कों के लिए कौन-सी बाइक ज्यादा भरोसेमंद? देखें Platina 100 और HF Deluxe का मुकाबला
ऑटोमोबाइल
Bajaj Platina 100 Vs Hero Hf Deluxe

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Mar 2026 04:38 pm

Hindi News / Automobile / Honda ने यूपी पुलिस को सौंपी 50 कस्टमाइज्ड CB350 बाइक्स, जानिए इसमें क्या है खास

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

फरवरी में बिकीं सबसे ज्यादा SUV: नेक्सन, पंच और क्रेटा टॉप-3 पर काबिज, देखें टॉप-10 की लिस्ट

Top 10 SUVs February 2026
ऑटोमोबाइल

सस्ती इलेक्ट्रिक SUV की तलाश खत्म?, जानें नई Tata Punch में क्या है खास? Tata Punch EV Facelift लॉन्च

Tata Punch EV Facelift 2026
ऑटोमोबाइल

अब बाइक ही देगी सड़क हादसे की खबर,अल्ट्रावायलेट की AI लैस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल लॉन्च

AI Impact Summit 2026
ऑटोमोबाइल

Nissan Gravite 7 Seater: मिडिल क्लास के लिए आ गई सबसे सस्ती 7-सीटर? निसान ग्रैवाइट के फीचर्स ने बढ़ाई हलचल

Nissan Gravite 7 Seater Launch
ऑटोमोबाइल

20 फरवरी को लॉन्च होगी Tata Punch EV Facelift, जानिए डिजाइन से लेकर रेंज तक क्या होगा नया

Tata Punch EV Facelift
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.