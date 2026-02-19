अब बाइक ही देगी सड़क हादसे की खबर,अल्ट्रावायलेट की AI लैस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल लॉन्च

कंपनी के प्रतिनिधि हमजा खालिद के मुताबिक, ये इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक प्रदर्शन के मामले में भी अलग पहचान रखती है। इसमें हाई-परफॉर्मेंस मोटर लगाई गई है, जो दोपहिया ईवी सेगमेंट में नई श्रेणी बनाती है। बैटरी विकल्पों की बात करें तो 7 kWh वर्जन एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर से अधिक की रेंज देने का दावा करता है, जबकि 10 kWh पैक के साथ यह आंकड़ा 300 किलोमीटर से ऊपर तक जाता है। वास्तविक परिस्थितियों में रेंज थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन शहर और हाईवे दोनों के लिए यह पर्याप्त मानी जा रही है।