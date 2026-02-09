फैमिली की सेफ्टी से नो समझौता! 6 एयरबैग्स के साथ आती हैं ये 3 सबसे सस्ती CNG गाड़ियां, जानें कीमत और फीचर्स

Best CNG SUV with 6 Airbags (image: Tata Motors)
Best CNG SUV with 6 Airbags: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब कई परिवार CNG गाड़ियों को बेहतर विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। कम रनिंग कॉस्ट के साथ अगर सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाएं, तो ऐसी गाड़ियां मिडिल क्लास परिवारों के लिए और ज्यादा उपयोगी बन जाती हैं। अच्छी बात यह है कि अब बाजार में Tata Punch CNG, Hyundai Exter CNG और Toyota Urban Cruiser Taisor CNG जैसी SUV मौजूद हैं, जो किफायती होने के साथ-साथ 6 एयरबैग्स जैसी जरूरी सेफ्टी सुविधाओं के साथ आती हैं।
यहां हम 10 लाख रुपये से कम कीमत में मिलने वाली तीन ऐसी CNG गाड़ियों की जानकारी दे रहे हैं, जो सेफ्टी और फीचर्स के मामले में बेहतर मानी जाती हैं।
इन तीनों CNG SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 6.7 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट की कीमत 9.3 लाख रुपये तक जाती है। इस प्राइस रेंज में 6 एयरबैग्स जैसी सेफ्टी सुविधा मिलना मिडिल क्लास परिवारों के लिए बड़ी बात मानी जाती है। अलग-अलग वेरिएंट्स के कारण ग्राहक अपने बजट और जरूरत के हिसाब से विकल्प चुन सकते हैं।
CNG गाड़ियों का सबसे बड़ा फायदा उनका माइलेज होता है। इन SUV में से हर एक 26 से 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देने का दावा करती है। रोजाना ऑफिस, बच्चों की स्कूल ड्रॉप या वीकेंड ट्रैवल के लिहाज से यह माइलेज महीने के खर्च को काफी हद तक कम कर सकता है।
तीनों CNG SUV में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं, जो ड्राइवर और पैसेंजर्स दोनों की सुरक्षा के लिहाज से अहम माने जाते हैं। इसके अलावा इनमें हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स भी शामिल हैं, जो शहर और हाईवे दोनों जगह ड्राइविंग को सुरक्षित बनाते हैं।
इन गाड़ियों में फैमिली यूज को ध्यान में रखते हुए कई कम्फर्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। इनमें कीलेस एंट्री, रियर एसी वेंट्स, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और कुछ वेरिएंट्स में सनरूफ जैसी सुविधाएं मिलती हैं। CNG होने के बावजूद बूट स्पेस को बेहतर तरीके से मैनेज किया गया है, ताकि रोजमर्रा के इस्तेमाल में परेशानी न हो।
अगर आप CNG में ऐसी गाड़ी तलाश रहे हैं, जो किफायती होने के साथ-साथ सेफ्टी और फीचर्स में भी कोई समझौता न करे, तो यह सेगमेंट अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। 6 एयरबैग्स, अच्छा माइलेज और फैमिली-फ्रेंडली फीचर्स इन CNG SUV को मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बनाते हैं।
