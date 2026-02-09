फैमिली की सेफ्टी से नो समझौता! 6 एयरबैग्स के साथ आती हैं ये 3 सबसे सस्ती CNG गाड़ियां, जानें कीमत और फीचर्स

Best CNG SUV with 6 Airbags: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब कई परिवार CNG गाड़ियों को बेहतर विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। कम रनिंग कॉस्ट के साथ अगर सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाएं, तो ऐसी गाड़ियां मिडिल क्लास परिवारों के लिए और ज्यादा उपयोगी बन जाती हैं। अच्छी बात यह है कि अब बाजार में Tata Punch CNG, Hyundai Exter CNG और Toyota Urban Cruiser Taisor CNG जैसी SUV मौजूद हैं, जो किफायती होने के साथ-साथ 6 एयरबैग्स जैसी जरूरी सेफ्टी सुविधाओं के साथ आती हैं।