Upcoming Sedan Cars in India 2026: नई कार खरीदने से पहले देख लें ये लिस्ट, Skoda-Hyundai समेत ये कंपनियां ला रही हैं 6 नई सेडान

Upcoming Sedan Cars in India 2026: अगर आप नई कार लेने की योजना बना रहे हैं और आपकी पसंद सेडान कारें हैं, तो जल्दबाजी करना शायद ठीक न हो। आने वाले समय में सेडान सेगमेंट में अच्छी-खासी हलचल दिखने वाली है। जहां एक तरफ SUV का चलन तेजी से बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर कार कंपनियां सेडान ग्राहकों को दोबारा लुभाने की तैयारी में जुट गई हैं। Skoda, Hyundai, Honda और Mercedes-Benz जैसी कंपनियां 2026 तक अपनी नई और अपडेटेड सेडान कारें बाजार में उतारने वाली हैं।