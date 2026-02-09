9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Nissan Gravite 7 Seater: मिडिल क्लास के लिए आ गई सबसे सस्ती 7-सीटर? निसान ग्रैवाइट के फीचर्स ने बढ़ाई हलचल

Nissan Gravite 7 Seater कार 17 फरवरी को लॉन्च होगी। फीचर्स, इंटीरियर, इंजन और कीमत को लेकर क्या संकेत मिले हैं, जानिए पूरी जानकारी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Feb 09, 2026

Nissan Gravite 7 Seater Launch

Nissan Gravite 7 Seater Launch (Image: Nissan India)

Nissan Gravite 7 Seater Launch: 7-सीटर कार सेगमेंट में जल्द ही एक नया विकल्प जुड़ने जा रहा है। निसान मोटर इंडिया 17 फरवरी को भारतीय बाजार में अपनी नई Car कॉम्पैक्ट एमपीवी Nissan Gravite लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से पहले सामने आई जानकारियों के मुताबिक यह कार मिडिल क्लास फैमिली यूज को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और इसे किफायती 7-सीटर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है।

हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किए हैं, लेकिन टीजर वीडियो और लीक जानकारियों से इसके फीचर्स और लेआउट की काफी जानकारी सामने आई है।

किस सेगमेंट में होगी Nissan Gravite 7 Seater की एंट्री?

निसान ग्रैवाइट को सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट एमपीवी सेगमेंट में उतारा जाएगा। इस सेगमेंट में पहले से Maruti Suzuki Ertiga जैसी कारें मौजूद हैं। Gravite को ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो सीमित बजट में 7-सीटर कार चाहते हैं और शहर के साथ-साथ फैमिली ट्रैवल के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं।

Nissan Gravite 7 Seater डिजाइन

कंपनी ने Gravite के पूरे एक्सटीरियर को अभी रिवील नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह Renault Triber के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। टीजर में दिखाई झलक के अनुसार इसमें सिग्नेचर LED DRLs, बड़ी फ्रंट ग्रिल, LED हेडलाइट्स और टेललाइट्स के साथ स्पोर्टी फ्रंट और रियर बंपर देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर डिजाइन कॉम्पैक्ट होने के साथ फैमिली-ओरिएंटेड नजर आता है।

इंटीरियर और फीचर्स: फैमिली यूज पर फोकस

लॉन्च से पहले सामने आई जानकारी के मुताबिक निसान ग्रैवाइट में रिमूवेबल थर्ड रो सीट्स दी जा सकती हैं, जिससे जरूरत के हिसाब से बूट स्पेस बढ़ाया जा सके। इसके अलावा सेकेंड रो में रिक्लाइनिंग सीट्स, ड्यूल-टोन डैशबोर्ड और मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिलने की उम्मीद है।

फीचर्स की बात करें तो इसमें फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डैशकैम जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है।

इंजन और परफॉर्मेंस: क्या उम्मीद की जा रही है?

निसान ने अभी इंजन को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 1.0-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो लगभग 72 पीएस की पावर और 96 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। इस इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प मिलने की संभावना जताई जा रही है।

क्या सच में सबसे सस्ती 7-सीटर होगी?

इस सवाल का साफ जवाब कीमत के खुलासे के बाद ही मिल पाएगा। फिलहाल, जो जानकारियां सामने आई हैं, उनसे संकेत मिलता है कि निसान ग्रैवाइट को बजट-फ्रेंडली 7-सीटर विकल्प के तौर पर पेश किया जा सकता है। लेकिन इसे सबसे सस्ती कहना अभी जल्दबाजी होगी।

निसान ग्रैवाइट एक ऐसी कॉम्पैक्ट 7-सीटर कार के रूप में सामने आ रही है, जो मिडिल क्लास परिवारों की जरूरतों - सीटिंग, फीचर्स और रोजमर्रा की उपयोगिता पर फोकस करती है। लॉन्च के बाद इसकी कीमत, माइलेज और रियल-वर्ल्ड परफॉर्मेंस ही तय करेगी कि यह सेगमेंट में कितनी मजबूत दावेदार साबित होती है।

ये भी पढ़ें

फैमिली की सेफ्टी से नो समझौता! 6 एयरबैग्स के साथ आती हैं ये 3 सबसे सस्ती CNG गाड़ियां, जानें कीमत और फीचर्स
ऑटोमोबाइल
Best CNG SUV with 6 Airbags

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Feb 2026 04:48 pm

Hindi News / Automobile / Nissan Gravite 7 Seater: मिडिल क्लास के लिए आ गई सबसे सस्ती 7-सीटर? निसान ग्रैवाइट के फीचर्स ने बढ़ाई हलचल

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

20 फरवरी को लॉन्च होगी Tata Punch EV Facelift, जानिए डिजाइन से लेकर रेंज तक क्या होगा नया

Tata Punch EV Facelift
ऑटोमोबाइल

फैमिली की सेफ्टी से नो समझौता! 6 एयरबैग्स के साथ आती हैं ये 3 सबसे सस्ती CNG गाड़ियां, जानें कीमत और फीचर्स

Best CNG SUV with 6 Airbags
ऑटोमोबाइल

गांव की सड़कों के लिए कौन-सी बाइक ज्यादा भरोसेमंद? देखें Platina 100 और HF Deluxe का मुकाबला

Bajaj Platina 100 Vs Hero Hf Deluxe
ऑटोमोबाइल

Upcoming Sedan Cars in India 2026: नई कार खरीदने से पहले देख लें ये लिस्ट, Skoda-Hyundai समेत ये कंपनियां ला रही हैं 6 नई सेडान

Upcoming Sedan Cars in India 2026
ऑटोमोबाइल

WPL चैंपियन RCB महिला टीम को बजाज का तोहफा, हर खिलाड़ी को मिला चेतक C25

WPL Champion RCB Women Team Bajaj Gift
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.