Nissan Gravite 7 Seater: मिडिल क्लास के लिए आ गई सबसे सस्ती 7-सीटर? निसान ग्रैवाइट के फीचर्स ने बढ़ाई हलचल

Nissan Gravite 7 Seater Launch: 7-सीटर कार सेगमेंट में जल्द ही एक नया विकल्प जुड़ने जा रहा है। निसान मोटर इंडिया 17 फरवरी को भारतीय बाजार में अपनी नई Car कॉम्पैक्ट एमपीवी Nissan Gravite लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से पहले सामने आई जानकारियों के मुताबिक यह कार मिडिल क्लास फैमिली यूज को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और इसे किफायती 7-सीटर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है।