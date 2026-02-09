9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

गांव की सड़कों के लिए कौन-सी बाइक ज्यादा भरोसेमंद? देखें Platina 100 और HF Deluxe का मुकाबला

Bajaj Platina 100 Vs Hero Hf Deluxe: गांव की सड़कों के लिए कौन-सी बाइक ज्यादा भरोसेमंद है? Bajaj Platina 100 और Hero HF Deluxe की कीमत, माइलेज और परफॉर्मेंस की तुलना।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Feb 09, 2026

Bajaj Platina 100 Vs Hero Hf Deluxe

Bajaj Platina 100 Vs Hero Hf Deluxe (Image: Bajaj and Hero)

Bajaj Platina 100 Vs Hero Hf Deluxe: गांवों में बाइक सिर्फ आने-जाने का साधन नहीं, बल्कि रोजमर्रा के काम का अहम हिस्सा होती है। कच्ची सड़कें, गड्ढे, लंबी दूरी और सीमित बजट… ऐसे में ग्राहक ऐसी बाइक चाहते हैं जो मजबूत हो, कम पेट्रोल में ज्यादा चले और मेंटेनेंस भी सस्ता रहे। इस सेगमेंट में Platina 100 और HF Deluxe दो सबसे पॉपुलर विकल्प हैं। आइए कीमत, माइलेज, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट के आधार पर समझते हैं कि गांव के लिए कौन-सी बाइक ज्यादा भरोसेमंद है।

Bajaj Platina 100 Vs Hero Hf Deluxe: बजट किसके पक्ष में?

Platina 100 की एक्स-शोरूम कीमत करीब 65,900 रुपये है और यह सिंगल वेरिएंट में आती है। वहीं HF Deluxe की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 56,700 रुपये से शुरू होकर 69,200 रुपये तक जाती है। कम बजट वाले ग्राहकों के लिए HF Deluxe की शुरुआती कीमत आकर्षक है, जबकि Platina थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन ज्यादा माइलेज और फीचर्स के साथ आती है।

Bajaj Platina 100 Vs Hero Hf Deluxe: इंजन और परफॉर्मेंस

Platina 100 में 102cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो करीब 7.9 PS की पावर और 8.3 Nm टॉर्क देता है। HF Deluxe में 97.2cc का इंजन है, जो लगभग 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है।
दोनों बाइक्स 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती हैं और 40-60 kmph की सामान्य ग्रामीण स्पीड पर आराम से चलती हैं। हालांकि प्लेटिना का इंजन स्मूद राइड और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है।

Bajaj Platina 100 Vs Hero Hf Deluxe: किससे होगी ज्यादा बचत?

माइलेज गांव के ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है। Platina 100 रियल-वर्ल्ड में करीब 70-75 kmpl का माइलेज देती है। इसमें 11 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे एक बार टैंक फुल कराने पर 700 किमी से ज्यादा चलने की क्षमता मिलती है।

वहीं HF Deluxe लगभग 65-70 kmpl का माइलेज देती है और इसका फ्यूल टैंक 9.6 लीटर का है, जिससे रेंज थोड़ी कम हो जाती है। माइलेज और रेंज के मामले में प्लेटिना को साफ बढ़त मिलती है।

Bajaj Platina 100 Vs Hero Hf Deluxe: खराब सड़कों पर कौन बेहतर?

Platina 100 में लंबी और आरामदायक सीट, बेहतर सस्पेंशन और Comfortec टेक्नोलॉजी मिलती है, जो खराब सड़कों पर झटकों को कम करने में मदद करती है। HF Deluxe में i3S स्टार्ट-स्टॉप टेक्नोलॉजी दी गई है, जो फ्यूल सेविंग में मददगार है। दोनों बाइक्स का वजन हल्का है और मेंटेनेंस भी कम रहता है।

गांव के लिए कौन-सी बाइक ज्यादा भरोसेमंद?

अगर गांव की सड़कों, लंबी दूरी, ज्यादा माइलेज और कम पेट्रोल खर्च को ध्यान में रखा जाए, तो प्लेटिना 100 ज्यादा भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आती है। वहीं, जिन ग्राहकों का बजट सीमित है और जो मजबूत सर्विस नेटवर्क को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए HF Deluxe भी अच्छा विकल्प है।

गांव की वास्तविक जरूरतों खराब सड़क, रोज़ की रनिंग और कम खर्च को देखें तो Platina 100 माइलेज और कम्फर्ट के मामले में आगे निकलती है। हालांकि बजट और ब्रांड भरोसे के आधार पर HF Deluxe भी अपनी जगह मजबूत विकल्प बनी रहती है।

ये भी पढ़ें

एक लाख से कम कीमत वाली बाइक-स्कूटर सबसे ज्यादा बिक रही हैं, ये हैं टॉप 10 पसंद
ऑटोमोबाइल
Top Selling Scooter Bikes in India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

09 Feb 2026 12:56 pm

Hindi News / Automobile / गांव की सड़कों के लिए कौन-सी बाइक ज्यादा भरोसेमंद? देखें Platina 100 और HF Deluxe का मुकाबला

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

Upcoming Sedan Cars in India 2026: नई कार खरीदने से पहले देख लें ये लिस्ट, Skoda-Hyundai समेत ये कंपनियां ला रही हैं 6 नई सेडान

Upcoming Sedan Cars in India 2026
ऑटोमोबाइल

WPL चैंपियन RCB महिला टीम को बजाज का तोहफा, हर खिलाड़ी को मिला चेतक C25

WPL Champion RCB Women Team Bajaj Gift
ऑटोमोबाइल

India US Interim Trade Agreement: भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार ढांचे पर सहमति, ऑटो पार्ट्स को मिल सकती है टैरिफ राहत

India US Interim Trade Agreement
ऑटोमोबाइल

एक लाख से कम कीमत वाली बाइक-स्कूटर सबसे ज्यादा बिक रही हैं, ये हैं टॉप 10 पसंद

Top Selling Scooter Bikes in India
ऑटोमोबाइल

Nissan Tekton: क्रेटा और सेल्टोस को टक्कर देने आ रही है नई SUV, टेस्टिंग के दौरान दिखी, जानिए सब कुछ

Nissan Tekton SUV
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.