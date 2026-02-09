गांव की सड़कों के लिए कौन-सी बाइक ज्यादा भरोसेमंद? देखें Platina 100 और HF Deluxe का मुकाबला

Bajaj Platina 100 Vs Hero Hf Deluxe (Image: Bajaj and Hero)
Bajaj Platina 100 Vs Hero Hf Deluxe: गांवों में बाइक सिर्फ आने-जाने का साधन नहीं, बल्कि रोजमर्रा के काम का अहम हिस्सा होती है। कच्ची सड़कें, गड्ढे, लंबी दूरी और सीमित बजट… ऐसे में ग्राहक ऐसी बाइक चाहते हैं जो मजबूत हो, कम पेट्रोल में ज्यादा चले और मेंटेनेंस भी सस्ता रहे। इस सेगमेंट में Platina 100 और HF Deluxe दो सबसे पॉपुलर विकल्प हैं। आइए कीमत, माइलेज, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट के आधार पर समझते हैं कि गांव के लिए कौन-सी बाइक ज्यादा भरोसेमंद है।
Platina 100 की एक्स-शोरूम कीमत करीब 65,900 रुपये है और यह सिंगल वेरिएंट में आती है। वहीं HF Deluxe की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 56,700 रुपये से शुरू होकर 69,200 रुपये तक जाती है। कम बजट वाले ग्राहकों के लिए HF Deluxe की शुरुआती कीमत आकर्षक है, जबकि Platina थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन ज्यादा माइलेज और फीचर्स के साथ आती है।
Platina 100 में 102cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो करीब 7.9 PS की पावर और 8.3 Nm टॉर्क देता है। HF Deluxe में 97.2cc का इंजन है, जो लगभग 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है।
दोनों बाइक्स 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती हैं और 40-60 kmph की सामान्य ग्रामीण स्पीड पर आराम से चलती हैं। हालांकि प्लेटिना का इंजन स्मूद राइड और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है।
माइलेज गांव के ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है। Platina 100 रियल-वर्ल्ड में करीब 70-75 kmpl का माइलेज देती है। इसमें 11 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे एक बार टैंक फुल कराने पर 700 किमी से ज्यादा चलने की क्षमता मिलती है।
वहीं HF Deluxe लगभग 65-70 kmpl का माइलेज देती है और इसका फ्यूल टैंक 9.6 लीटर का है, जिससे रेंज थोड़ी कम हो जाती है। माइलेज और रेंज के मामले में प्लेटिना को साफ बढ़त मिलती है।
Platina 100 में लंबी और आरामदायक सीट, बेहतर सस्पेंशन और Comfortec टेक्नोलॉजी मिलती है, जो खराब सड़कों पर झटकों को कम करने में मदद करती है। HF Deluxe में i3S स्टार्ट-स्टॉप टेक्नोलॉजी दी गई है, जो फ्यूल सेविंग में मददगार है। दोनों बाइक्स का वजन हल्का है और मेंटेनेंस भी कम रहता है।
अगर गांव की सड़कों, लंबी दूरी, ज्यादा माइलेज और कम पेट्रोल खर्च को ध्यान में रखा जाए, तो प्लेटिना 100 ज्यादा भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आती है। वहीं, जिन ग्राहकों का बजट सीमित है और जो मजबूत सर्विस नेटवर्क को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए HF Deluxe भी अच्छा विकल्प है।
गांव की वास्तविक जरूरतों खराब सड़क, रोज़ की रनिंग और कम खर्च को देखें तो Platina 100 माइलेज और कम्फर्ट के मामले में आगे निकलती है। हालांकि बजट और ब्रांड भरोसे के आधार पर HF Deluxe भी अपनी जगह मजबूत विकल्प बनी रहती है।
