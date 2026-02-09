गांव की सड़कों के लिए कौन-सी बाइक ज्यादा भरोसेमंद? देखें Platina 100 और HF Deluxe का मुकाबला

Bajaj Platina 100 Vs Hero Hf Deluxe: गांवों में बाइक सिर्फ आने-जाने का साधन नहीं, बल्कि रोजमर्रा के काम का अहम हिस्सा होती है। कच्ची सड़कें, गड्ढे, लंबी दूरी और सीमित बजट… ऐसे में ग्राहक ऐसी बाइक चाहते हैं जो मजबूत हो, कम पेट्रोल में ज्यादा चले और मेंटेनेंस भी सस्ता रहे। इस सेगमेंट में Platina 100 और HF Deluxe दो सबसे पॉपुलर विकल्प हैं। आइए कीमत, माइलेज, परफॉर्मेंस और कम्फर्ट के आधार पर समझते हैं कि गांव के लिए कौन-सी बाइक ज्यादा भरोसेमंद है।