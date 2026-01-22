22 जनवरी 2026,

ऑटोमोबाइल

किफायती कीमत और भरोसेमंद परफॉर्मेंस: जानें 350cc की उन 5 बाइक्स के बारे में जो आपके बजट में बैठेंगी फिट

Top 5 Cheapest 350cc bikes in India 2026: भारत में 2026 की टॉप 5 सबसे सस्ती 350cc बाइक्स के बारे में विस्तार से जानें। Royal Enfield Hunter 350 से लेकर Honda H'ness तक, यहां देखें इन दमदार मोटरकिसिलों की कीमत, माइलेज और शानदार परफॉरमेंस की पूरी तुलना।

भारत

image

Rahul Yadav

Jan 22, 2026

Cheapest 350cc bikes in India 2026

Cheapest 350cc bikes in India 2026 (Image: Royal Enfield)

Cheapest 350cc bikes in India 2026: एक दौर था जब 350cc की बाइक का मतलब सिर्फ भारी खर्च और कम माइलेज माना जाता था। लेकिन साल 2026 तक आते-आते भारतीय बाजार की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज मध्यम वर्गीय खरीदार के पास ऐसी कई बाइक्स उपलब्ध हैं, जो न केवल सड़क पर अपनी धाक जमाती हैं, बल्कि पेट्रोल और मेंटेनेंस के मामले में जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं डालतीं।

अगर आप भी इस साल अपने लिए एक पावरफुल और भरोसेमंद बाइक तलाश रहे हैं, तो ये 5 विकल्प आपकी लिस्ट में जरूर होने चाहिए।

रॉयल एनफील्ड हंटर 350

इस लिस्ट की शुरुआत सबसे सस्ती और हल्की 350cc बाइक से करते हैं। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पहली बार इस सेगमेंट में आ रहे हैं।

कीमत और खासियत: करीब 1.38 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होने वाली यह बाइक शहर के ट्रैफिक में चलाने के लिए बहुत आसान है।

माइलेज: इसका 349cc का इंजन लगभग 36 kmpl का माइलेज दे देता है। इसका वजन कम है, इसलिए कॉलेज जाने वाले युवाओं और ऑफिस जाने वाले लोगों के बीच यह काफी लोकप्रिय है।

रॉयल एनफील्ड बुलेट 350

बुलेट सिर्फ एक बाइक नहीं, बल्कि एक पहचान है। अगर आपको पुराना रेट्रो लुक और वो खास आवाज पसंद है, तो बुलेट आज भी एक शानदार विकल्प है।

कीमत: इसकी शुरुआती कीमत 1.60 लाख रुपये के आसपास है।

माइलेज: यह बाइक लगभग 37 kmpl का औसत देती है। इसकी मजबूत बॉडी और सादगी इसे गांव और शहर, दोनों तरह की सड़कों के लिए परफेक्ट बनाती है।

जावा 42

जावा 42 भले ही तकनीकी तौर पर 295cc इंजन के साथ आती है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस किसी भी 350cc बाइक के बराबर है।

कीमत और परफॉर्मेंस: 1.61 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाली इस बाइक में लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो इसे लंबी दूरी पर गर्म होने से बचाता है।

माइलेज: यह लगभग 32 kmpl का माइलेज देती है। जो लोग रॉयल एनफील्ड से कुछ हटकर और ज्यादा टॉर्क वाली बाइक चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा सौदा है।

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350

भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रूजर बाइक्स में से एक, क्लासिक 350 अपनी स्मूथ राइडिंग के लिए जानी जाती है।

कीमत: 2026 में इसकी शुरुआती कीमत 1.83 लाख रुपये है।

माइलेज: इसमें लगा नया J-सीरीज इंजन इसे 35-40 kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम बनाता है। अगर आपको लंबी रोड ट्रिप्स पसंद हैं, तो इसकी आरामदायक सीट और चलाने का अंदाज आपको निराश नहीं करेगा।

होंडा हाईनेस CB350

अगर आपकी प्राथमिकता स्मूथ इंजन और हाई-टेक फीचर्स हैं, तो होंडा की यह बाइक सबसे आगे खड़ी नजर आती है।

कीमत: इसकी कीमत 1.92 लाख रुपये से शुरू होती है।

खासियत: इस सेगमेंट में यह सबसे ज्यादा 42 kmpl तक का माइलेज दे सकती है। साथ ही इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और डिजिटल कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जो इसे इस लिस्ट की सबसे आधुनिक बाइक बनाते हैं।

आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए?

बाइक चुनते समय सिर्फ उसकी कीमत न देखें, बल्कि अपनी जरूरत पर गौर करें। अगर आप ज्यादातर शहर में चलते हैं, तो हंटर 350 बेहतर है। लेकिन अगर आपको लंबी ट्रिप्स और फीचर्स चाहिए, तो होंडा हाईनेस या क्लासिक 350 पर दांव लगाना ज्यादा समझदारी भरा फैसला होगा।

22 Jan 2026 05:40 pm

