किफायती कीमत और भरोसेमंद परफॉर्मेंस: जानें 350cc की उन 5 बाइक्स के बारे में जो आपके बजट में बैठेंगी फिट

Cheapest 350cc bikes in India 2026: एक दौर था जब 350cc की बाइक का मतलब सिर्फ भारी खर्च और कम माइलेज माना जाता था। लेकिन साल 2026 तक आते-आते भारतीय बाजार की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज मध्यम वर्गीय खरीदार के पास ऐसी कई बाइक्स उपलब्ध हैं, जो न केवल सड़क पर अपनी धाक जमाती हैं, बल्कि पेट्रोल और मेंटेनेंस के मामले में जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं डालतीं।