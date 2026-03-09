2026 Hyundai Verna भारत में लॉन्च, 10.98 लाख से शुरू कीमत, 7 एयरबैग्स और कई नए एडवांस फीचर्स शामिल

2026 Hyundai Verna Launch (Image: Hyundai India)
2026 Hyundai Verna Launch: भारतीय कार बाजार में सेडान सेगमेंट को मजबूत करने के लिए हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी लोकप्रिय कार Hyundai Verna का नया 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस अपडेटेड सेडान की शुरुआती कीमत 10.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है। यह मॉडल 2023 में आई छठी पीढ़ी की वरना का पहला बड़ा अपडेट माना जा रहा है। नई वरना में डिजाइन, फीचर्स और सेफ्टी के मामले में कई बदलाव किए गए हैं।
नई वरना के एक्सटीरियर में कुछ नए अपडेट देखने को मिलते हैं। इसमें ब्लैक क्रोम रेडिएटर ग्रिल, डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और नए डिजाइन के फ्रंट व रियर बंपर दिए गए हैं। इसके अलावा कार में 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स भी जोड़े गए हैं।
कार की लंबाई 4,565 मिमी, व्हीलबेस 2,670 मिमी और चौड़ाई 1,765 मिमी है, जिससे केबिन में पर्याप्त स्पेस मिलता है।
इंटीरियर की बात करें तो कार के अंदर कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें D-कट स्टीयरिंग व्हील, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स दी गई हैं। ड्राइवर सीट में 8-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, मेमोरी फंक्शन और वेलकम रिट्रैक्ट फीचर दिया गया है, जबकि फ्रंट पैसेंजर सीट में 4-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और इलेक्ट्रिक वॉक-इन फीचर मिलता है। इसके अलावा रियर विंडो सनशेड और स्मार्ट ट्रंक जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
नई Verna में ड्यूल 10.25 इंच की स्क्रीन दी गई है, जिसमें एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए है। इसके अलावा कार में वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, स्मार्ट की के साथ पुश बटन स्टार्ट और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के लिए Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट मिलता है।
कार में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिसमें 70 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स और 350 से अधिक वॉयस कमांड्स का सपोर्ट मिलता है। इसके साथ सराउंड-व्यू मॉनिटर, ब्लाइंड-स्पॉट व्यू मॉनिटर और 8-स्पीकर Bose साउंड सिस्टम भी दिया गया है।
नई वरना में पहले की तरह दो पेट्रोल इंजन विकल्प मिलते हैं। पहला 1.5-लीटर MPi पेट्रोल इंजन है, जो 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या IVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ खरीदा जा सकता है।
दूसरा 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 160 PS की पावर और 253 Nm का टॉर्क देता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। कार में नॉर्मल, इको और स्पोर्ट जैसे ड्राइव मोड भी दिए गए हैं।
सेफ्टी के लिहाज से नई वरना में कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं। इसमें Hyundai SmartSense Level-2 ADAS टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें करीब 20 से ज्यादा एडवांस ड्राइवर असिस्ट फीचर्स मिलते हैं।
इसके अलावा कार में 7 एयरबैग (जिसमें सेंटर एयरबैग भी शामिल है), डैशकैम, रेन-सेंसिंग वाइपर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट और ABS के साथ EBD जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी का दावा है कि नई वरना में कुल मिलाकर 75 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।
भारतीय बाजार में नई 2026 Hyundai Verna का मुकाबला Volkswagen Virtus, Skoda Slavia और Honda City जैसी मिड-साइज सेडान कारों से होगा।
2026 Hyundai Verna की शुरुआती कीमत 10.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 18.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। नए अपडेट्स और सेफ्टी फीचर्स के साथ कंपनी को उम्मीद है कि 2026 Hyundai Verna सेडान सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखेगी।
1.5 MPi पेट्रोल 6-स्पीड मैनुअल (MT)
|वेरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|HX2
|10.98 लाख रुपये
|HX4
|12.25 लाख रुपये
|HX6
|13.19 लाख रुपये
|HX6+
|13.81 लाख रुपये
|HX8
|14.88 लाख रुपये
1.5 MPi पेट्रोल IVT (ऑटोमेटिक)
|वेरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|HX6
|14.40 लाख रुपये
|HX6+
|15.02 लाख रुपये
|HX8
|16.09 लाख रुपये
|HX10
|17.15 लाख रुपये
1.5 टर्बो पेट्रोल
|वेरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|HX8 6MT
|16.28 लाख रुपये
|HX8 7DCT
|17.62 लाख रुपये
|HX10 7DCT
|18.25 लाख रुपये
