2026 Hyundai Verna भारत में लॉन्च, 10.98 लाख से शुरू कीमत, 7 एयरबैग्स और कई नए एडवांस फीचर्स शामिल

2026 Hyundai Verna Launch: भारतीय कार बाजार में सेडान सेगमेंट को मजबूत करने के लिए हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी लोकप्रिय कार Hyundai Verna का नया 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस अपडेटेड सेडान की शुरुआती कीमत 10.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है। यह मॉडल 2023 में आई छठी पीढ़ी की वरना का पहला बड़ा अपडेट माना जा रहा है। नई वरना में डिजाइन, फीचर्स और सेफ्टी के मामले में कई बदलाव किए गए हैं।