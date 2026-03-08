IND vs NZ Final Live: कार की स्क्रीन पर ऐसे देखें भारत-न्यूजीलैंड फाइनल मैच, बस फॉलो करें ये आसान ट्रिक

IND vs NZ Final Live in Car Screen: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। क्रिकेट फैंस इस हाई-वोल्टेज मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर मैच के दौरान आप सफर में हैं और टीवी या मोबाइल पर मैच देखना मुश्किल हो रहा है, तो कार की स्क्रीन के जरिए भी लाइव मैच देखा जा सकता है। हालांकि इसके लिए आपकी कार में स्क्रीन कास्ट या स्मार्ट कनेक्टिविटी वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम होना जरूरी है।