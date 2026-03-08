IND vs NZ Final Live: कार की स्क्रीन पर ऐसे देखें भारत-न्यूजीलैंड फाइनल मैच, बस फॉलो करें ये आसान ट्रिक

IND vs NZ Final Live in Car Screen (Image: Gemini)
IND vs NZ Final Live in Car Screen: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। क्रिकेट फैंस इस हाई-वोल्टेज मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर मैच के दौरान आप सफर में हैं और टीवी या मोबाइल पर मैच देखना मुश्किल हो रहा है, तो कार की स्क्रीन के जरिए भी लाइव मैच देखा जा सकता है। हालांकि इसके लिए आपकी कार में स्क्रीन कास्ट या स्मार्ट कनेक्टिविटी वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम होना जरूरी है।
अगर आपकी कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, तो आप अपने फोन की स्क्रीन को कार की स्क्रीन पर मिरर या कास्ट कर सकते हैं। इसके लिए आमतौर पर Screen Cast, MirrorLink, Android Auto या Apple CarPlay जैसे फीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है।
सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में मैच की लाइव स्ट्रीमिंग वाला ऐप खोलें। भारत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप पर उपलब्ध है। इसके बाद फोन की स्क्रीन को कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट कर लें। जब स्क्रीन कास्ट या मिररिंग कनेक्ट हो जाएगी, तो फोन पर चल रहा लाइव मैच कार की स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा।
कार की स्क्रीन पर लाइव मैच देखने के लिए इंफोटेनमेंट सिस्टम में कुछ जरूरी फीचर्स होने चाहिए
इन फीचर्स की मदद से मोबाइल की स्क्रीन कार की स्क्रीन पर आसानी से दिखाई जा सकती है।
आजकल कई कारों में 7 से 9 इंच या उससे बड़ी टचस्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इनमें FM/AM रेडियो, AUX, ब्लूटूथ, GPS नेविगेशन और वीडियो प्लेबैक जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। कुछ आफ्टरमार्केट इंफोटेनमेंट सिस्टम में एंड्रॉयड आधारित इंटरफेस भी मिलता है, जिसमें ऐप्स इंस्टॉल करने की सुविधा होती है।
कार की स्क्रीन पर मैच देखते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए
अगर आपकी कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन मिररिंग या स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, तो इस आसान तरीके से सफर के दौरान भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले का लाइव मजा लिया जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग