IND vs NZ Final Live: कार की स्क्रीन पर ऐसे देखें भारत-न्यूजीलैंड फाइनल मैच, बस फॉलो करें ये आसान ट्रिक

IND vs NZ Final Live in Car Screen: अगर आप सफर में हैं तो कार की स्क्रीन पर भी भारत-न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप फाइनल देख सकते हैं। जानिए स्क्रीन मिररिंग से लाइव मैच देखने का तरीका।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Mar 08, 2026

IND vs NZ Final Live in Car Screen

IND vs NZ Final Live in Car Screen (Image: Gemini)

IND vs NZ Final Live in Car Screen: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। क्रिकेट फैंस इस हाई-वोल्टेज मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर मैच के दौरान आप सफर में हैं और टीवी या मोबाइल पर मैच देखना मुश्किल हो रहा है, तो कार की स्क्रीन के जरिए भी लाइव मैच देखा जा सकता है। हालांकि इसके लिए आपकी कार में स्क्रीन कास्ट या स्मार्ट कनेक्टिविटी वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम होना जरूरी है।

कार की स्क्रीन पर कैसे देखें लाइव मैच

अगर आपकी कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, तो आप अपने फोन की स्क्रीन को कार की स्क्रीन पर मिरर या कास्ट कर सकते हैं। इसके लिए आमतौर पर Screen Cast, MirrorLink, Android Auto या Apple CarPlay जैसे फीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है।

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में मैच की लाइव स्ट्रीमिंग वाला ऐप खोलें। भारत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबलों की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप पर उपलब्ध है। इसके बाद फोन की स्क्रीन को कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट कर लें। जब स्क्रीन कास्ट या मिररिंग कनेक्ट हो जाएगी, तो फोन पर चल रहा लाइव मैच कार की स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा।

किन फीचर्स का होना जरूरी

कार की स्क्रीन पर लाइव मैच देखने के लिए इंफोटेनमेंट सिस्टम में कुछ जरूरी फीचर्स होने चाहिए

  • स्क्रीन मिररिंग या मिररलिंक सपोर्ट
  • Android Auto या Apple CarPlay सपोर्ट
  • ब्लूटूथ या USB कनेक्टिविटी
  • स्मार्टफोन के साथ स्क्रीन कास्ट की सुविधा

इन फीचर्स की मदद से मोबाइल की स्क्रीन कार की स्क्रीन पर आसानी से दिखाई जा सकती है।

इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिलते हैं ये फीचर्स

आजकल कई कारों में 7 से 9 इंच या उससे बड़ी टचस्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इनमें FM/AM रेडियो, AUX, ब्लूटूथ, GPS नेविगेशन और वीडियो प्लेबैक जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। कुछ आफ्टरमार्केट इंफोटेनमेंट सिस्टम में एंड्रॉयड आधारित इंटरफेस भी मिलता है, जिसमें ऐप्स इंस्टॉल करने की सुविधा होती है।

इन बातों का रखें ध्यान

कार की स्क्रीन पर मैच देखते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए

  • गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को स्क्रीन देखने से बचना चाहिए।
  • बेहतर इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, ताकि लाइव स्ट्रीमिंग बिना रुकावट के चल सके।
  • स्क्रीन कास्टिंग का फीचर हर कार में उपलब्ध नहीं होता, इसलिए पहले अपने सिस्टम की क्षमता जरूर चेक कर लें।

अगर आपकी कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन मिररिंग या स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, तो इस आसान तरीके से सफर के दौरान भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले का लाइव मजा लिया जा सकता है।

टेक्नोलॉजी
IND vs NZ Final Live Streaming

Published on:

08 Mar 2026 12:11 pm

Hindi News / Automobile / IND vs NZ Final Live: कार की स्क्रीन पर ऐसे देखें भारत-न्यूजीलैंड फाइनल मैच, बस फॉलो करें ये आसान ट्रिक

