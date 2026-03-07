फरवरी में बिकीं सबसे ज्यादा SUV: नेक्सन, पंच और क्रेटा टॉप-3 पर काबिज, देखें टॉप-10 की लिस्ट

Top 10 SUVs February 2026: देश में SUV सेगमेंट की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। फरवरी 2026 में भी यही ट्रेंड देखने को मिला, जब कॉम्पैक्ट और मिडसाइज SUVs की बिक्री मजबूत रही। फरवरी महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs की सूची में टाटा नेक्सन ने एक बार फिर पहला स्थान हासिल किया, जबकि टाटा पंच दूसरे और हुंडई क्रेटा तीसरे नंबर पर रही है।