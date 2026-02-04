Maruti Dzire: 5-स्टार सेफ्टी और 3.2 रुपये प्रति किमी का खर्च, क्या यह डेली रनिंग के लिए सही विकल्प?

Maruti Dzire Daily Running Cost: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में जब भी किफायती और भरोसेमंद कारों की बात होती है, तो मारुति सुजुकी डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जनवरी 2026 के बिक्री आंकड़े बताते हैं कि इस सेडान ने बाजार में अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखी है। पिछले महीने 19,629 यूनिट्स की बिक्री के साथ यह देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। जनवरी 2025 (15,383 यूनिट्स) के मुकाबले इसमें करीब 27.60% की वार्षिक बढ़त देखी गई है।