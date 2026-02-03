अगर कार से गायब हुई चांदी, तो क्या सेफ्टी सेंसर्स ठीक से काम कर पाएंगे? पढ़िए ये रिपोर्ट

Silver Used in Cars: जब हम एक लग्जरी या सेल्फ-ड्राइविंग कार की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान उसके डिजाइन, इंजन या फीचर्स पर जाता है। लेकिन इन गाड़ियों को स्मार्ट बनाने में जिन सामग्रियों की भूमिका होती है, उनमें एक महत्वपूर्ण धातु चांदी (Silver) भी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में चांदी का उपयोग अब केवल सजावटी उद्देश्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इलेक्ट्रॉनिक और सेफ्टी सिस्टम्स में एक आवश्यक सामग्री के रूप में इस्तेमाल की जा रही है।