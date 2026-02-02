2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

जनवरी 2026 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, OLA नहीं ये कंपनी टॉप पर

Electric Two Wheeler Sales January 2026: जनवरी 2026 की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेल्स रिपोर्ट में टीवीएस आगे रही है। बजाज, एथर, हीरो विडा और ओला की बिक्री व ट्रेंड्स पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Feb 02, 2026

Electric Two Wheeler Sales January 2026

Electric Two Wheeler Sales January 2026 (Image: ChatGPT)

Electric Two Wheeler Sales January 2026: साल 2026 की शुरुआत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आई है। जनवरी महीने में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में न सिर्फ मासिक बल्कि सालाना आधार पर भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, बीते महीने देशभर में 1.12 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिके, जो पिछले महीने के मुकाबले करीब 20 प्रतिशत और सालाना आधार पर लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

टीवीएस मोटर कंपनी फिर नंबर वन

जनवरी 2026 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में TVS Motor Company ने एक बार फिर शीर्ष स्थान बनाए रखा। कंपनी ने कुल 34,433 यूनिट्स की बिक्री की। इसमें iQube और Orbiter स्कूटरों की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रही। दिलचस्प बात यह रही कि टीवीएस और दूसरे स्थान पर रहने वाली कंपनी के बीच बिक्री का अंतर 8,900 से ज्यादा यूनिट्स का रहा, जो इसकी मजबूत पकड़ को दिखाता है।

बजाज ऑटो दूसरे स्थान पर

दूसरे नंबर पर Bajaj Auto रही। कंपनी ने जनवरी 2026 में 25,511 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे। चेतक इलेक्ट्रिक की लगातार मांग और हाल में पेश किए गए किफायती वेरिएंट्स ने बजाज की स्थिति को मजबूत किया। इस दौरान बजाज का मार्केट शेयर 20 प्रतिशत से अधिक रहा।

एथर एनर्जी की स्थिर मौजूदगी

तीसरे स्थान पर Ather Energy रही। कंपनी ने जनवरी में 21,915 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की और करीब 18 प्रतिशत मार्केट शेयर हासिल किया। एथर की 450 सीरीज के साथ-साथ Rizta मॉडल को भी ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

हीरो विडा ने दो अंकों में शेयर हासिल किया

Hero Vida ने जनवरी 2026 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में 10.84 प्रतिशत का मार्केट शेयर हासिल किया। कंपनी ने कुल 13,273 यूनिट्स बेचीं। किफायती कीमत, बेहतर रेंज और ब्रांड भरोसे की वजह से विडा की मौजूदगी मजबूत होती दिखी।

ओला इलेक्ट्रिक टॉप 5 में सबसे पीछे

जनवरी 2026 ओला इलेक्ट्रिक के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। Ola Electric टॉप 5 सूची में आखिरी पायदान पर रही। कंपनी ने बीते महीने सिर्फ 7,511 यूनिट्स बेचीं और इसका मार्केट शेयर 6.13 प्रतिशत पर सिमट गया। एक साल पहले जहां ओला का शेयर करीब 25 प्रतिशत था, वहीं मौजूदा आंकड़े बाजार में बदलते रुझान की ओर इशारा करते हैं।

बाजार के बदलते संकेत

जनवरी 2026 के आंकड़े यह बताते हैं कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में अब पारंपरिक ऑटो कंपनियों की पकड़ मजबूत हो रही है। मजबूत सर्विस नेटवर्क, भरोसेमंद ब्रांड इमेज और स्थिर प्रोडक्ट लाइन-अप ने टीवीएस और बजाज जैसी कंपनियों को बढ़त दिलाई है। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि स्टार्टअप कंपनियां इस बदलते बाजार में अपनी रणनीति कैसे मजबूत करती हैं।

ये भी पढ़ें

34 KM माइलेज और 6 एयरबैग के साथ आती है यह Maruti कार, गांव की सड़कों पर कैसा है परफॉर्मेंस?
ऑटोमोबाइल
Maruti Wagon R mileage and Safety Features

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Feb 2026 04:30 pm

Hindi News / Automobile / जनवरी 2026 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, OLA नहीं ये कंपनी टॉप पर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

DDC 001 Number Plate: 2 करोड़ में आ जातीं 20 स्कॉर्पियो, आंध्र प्रदेश के इस शख्स ने उतने में खरीदा सिर्फ गाड़ी का नंबर

DDC 001 Number Plate
ऑटोमोबाइल

34 KM माइलेज और 6 एयरबैग के साथ आती है यह Maruti कार, गांव की सड़कों पर कैसा है परफॉर्मेंस?

Maruti Wagon R mileage and Safety Features
ऑटोमोबाइल

Budget 2026: अब CNG में बायोगैस ब्लेंडिंग होगी अनिवार्य, ऑटो सेक्टर को मिला ग्रीन बूस्ट

Budget 2026 Auto Sector
ऑटोमोबाइल

Hyundai India Sales January 2026: हुंडई ने रचा बिक्री का नया इतिहास, जनवरी में सबसे ज्यादा यूनिट्स की बिक्री

Hyundai India Sales January 2026
ऑटोमोबाइल

Mahindra Scorpio N Facelift: नई चमक और हाई-टेक फीचर्स के साथ वापसी को तैयार, क्या बदल जाएगी आपकी पसंदीदा SUV?

Mahindra Scorpio N Facelift
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.