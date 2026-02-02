जनवरी 2026 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, OLA नहीं ये कंपनी टॉप पर

Electric Two Wheeler Sales January 2026 (Image: ChatGPT)
Electric Two Wheeler Sales January 2026: साल 2026 की शुरुआत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आई है। जनवरी महीने में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में न सिर्फ मासिक बल्कि सालाना आधार पर भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, बीते महीने देशभर में 1.12 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिके, जो पिछले महीने के मुकाबले करीब 20 प्रतिशत और सालाना आधार पर लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
जनवरी 2026 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में TVS Motor Company ने एक बार फिर शीर्ष स्थान बनाए रखा। कंपनी ने कुल 34,433 यूनिट्स की बिक्री की। इसमें iQube और Orbiter स्कूटरों की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रही। दिलचस्प बात यह रही कि टीवीएस और दूसरे स्थान पर रहने वाली कंपनी के बीच बिक्री का अंतर 8,900 से ज्यादा यूनिट्स का रहा, जो इसकी मजबूत पकड़ को दिखाता है।
दूसरे नंबर पर Bajaj Auto रही। कंपनी ने जनवरी 2026 में 25,511 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे। चेतक इलेक्ट्रिक की लगातार मांग और हाल में पेश किए गए किफायती वेरिएंट्स ने बजाज की स्थिति को मजबूत किया। इस दौरान बजाज का मार्केट शेयर 20 प्रतिशत से अधिक रहा।
तीसरे स्थान पर Ather Energy रही। कंपनी ने जनवरी में 21,915 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की और करीब 18 प्रतिशत मार्केट शेयर हासिल किया। एथर की 450 सीरीज के साथ-साथ Rizta मॉडल को भी ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
Hero Vida ने जनवरी 2026 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में 10.84 प्रतिशत का मार्केट शेयर हासिल किया। कंपनी ने कुल 13,273 यूनिट्स बेचीं। किफायती कीमत, बेहतर रेंज और ब्रांड भरोसे की वजह से विडा की मौजूदगी मजबूत होती दिखी।
जनवरी 2026 ओला इलेक्ट्रिक के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। Ola Electric टॉप 5 सूची में आखिरी पायदान पर रही। कंपनी ने बीते महीने सिर्फ 7,511 यूनिट्स बेचीं और इसका मार्केट शेयर 6.13 प्रतिशत पर सिमट गया। एक साल पहले जहां ओला का शेयर करीब 25 प्रतिशत था, वहीं मौजूदा आंकड़े बाजार में बदलते रुझान की ओर इशारा करते हैं।
जनवरी 2026 के आंकड़े यह बताते हैं कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में अब पारंपरिक ऑटो कंपनियों की पकड़ मजबूत हो रही है। मजबूत सर्विस नेटवर्क, भरोसेमंद ब्रांड इमेज और स्थिर प्रोडक्ट लाइन-अप ने टीवीएस और बजाज जैसी कंपनियों को बढ़त दिलाई है। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि स्टार्टअप कंपनियां इस बदलते बाजार में अपनी रणनीति कैसे मजबूत करती हैं।
