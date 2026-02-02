जनवरी 2026 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, OLA नहीं ये कंपनी टॉप पर

Electric Two Wheeler Sales January 2026: साल 2026 की शुरुआत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आई है। जनवरी महीने में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में न सिर्फ मासिक बल्कि सालाना आधार पर भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, बीते महीने देशभर में 1.12 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिके, जो पिछले महीने के मुकाबले करीब 20 प्रतिशत और सालाना आधार पर लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।