फॉर्च्यूनर और अर्टिगा की बढ़ने वाली है टेंशन! फरवरी में आ रही हैं ये 5 धाकड़ गाड़ियां, देखें पूरी लिस्ट

Upcoming Cars February 2026: भारतीय ऑटो बाजार में साल 2026 की शुरुआत काफी हलचल भरी रही है। जनवरी में कई नई गाड़ियां लॉन्च होने के बाद अब फरवरी महीने में भी ऑटो कंपनियां एक से बढ़कर एक नए मॉडल पेश करने की तैयारी में हैं। खास बात यह है कि फरवरी 2026 में लॉन्च होने वाली ज्यादातर गाड़ियां SUV और 7-सीटर सेगमेंट से जुड़ी हैं, जो सीधे तौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर और मारुति सुजुकी अर्टिगा जैसी पॉपुलर कारों को चुनौती देने वाली हैं।