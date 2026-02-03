3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

फॉर्च्यूनर और अर्टिगा की बढ़ने वाली है टेंशन! फरवरी में आ रही हैं ये 5 धाकड़ गाड़ियां, देखें पूरी लिस्ट

Upcoming Cars February 2026: फरवरी 2026 में भारतीय बाजार में 5 नई कारें लॉन्च होने जा रही हैं। एमजी मैजेस्टर, BMW X3, निसान ग्रैवाइट और अन्य गाड़ियों की पूरी लिस्ट यहां देखें।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Feb 03, 2026

Upcoming Cars February 2026

Upcoming Cars February 2026 (Image: Nissan India)

Upcoming Cars February 2026: भारतीय ऑटो बाजार में साल 2026 की शुरुआत काफी हलचल भरी रही है। जनवरी में कई नई गाड़ियां लॉन्च होने के बाद अब फरवरी महीने में भी ऑटो कंपनियां एक से बढ़कर एक नए मॉडल पेश करने की तैयारी में हैं। खास बात यह है कि फरवरी 2026 में लॉन्च होने वाली ज्यादातर गाड़ियां SUV और 7-सीटर सेगमेंट से जुड़ी हैं, जो सीधे तौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर और मारुति सुजुकी अर्टिगा जैसी पॉपुलर कारों को चुनौती देने वाली हैं।

एमजी मैजेस्टर, फॉक्सवैगन टायरॉन आर-लाइन, बीएमडब्ल्यू एक्स3 30 xDrive M Sport Pro, निसान ग्रैवाइट और स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट फरवरी में बाजार में दस्तक देने वाली प्रमुख कारें हैं। आइए, इन अपकमिंग गाड़ियों पर एक नजर डालते हैं।

एमजी मैजेस्टर: फॉर्च्यूनर को सीधी चुनौती

JSW MG Motor India 12 फरवरी को भारतीय बाजार में अपनी नई फुल-साइज SUV MG Majestor लॉन्च करने जा रही है। कंपनी के मुताबिक, यह SUV अपने सेगमेंट की सबसे लंबी, चौड़ी और ऊंची गाड़ियों में से एक होगी। अब तक जारी टीजर से इसके अग्रेसिव एक्सटीरियर, प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस फीचर्स की झलक मिल चुकी है।

भारतीय बाजार में एमजी मैजेस्टर का सीधा मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर से माना जा रहा है।

BMW X3 30 xDrive M Sport Pro: प्रीमियम SUV सेगमेंट में एंट्री

BMW India 16 फरवरी को अपनी नई SUV BMW X3 30 xDrive M Sport Pro लॉन्च करने वाली है। इस कार की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। इस SUV में 2.0 लीटर का 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 258 बीएचपी की पावर और 400 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है।

यह SUV मर्सिडीज-बेंज GLC, ऑडी Q5 और वोल्वो XC60 को टक्कर देगी।

निसान ग्रैवाइट: अर्टिगा के लिए नया खतरा

Nissan India इस साल भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए दो नई कारें लॉन्च करने की तैयारी में है, जिनमें ग्रैवाइट प्रमुख है। माना जा रहा है कि निसान ग्रैवाइट को फरवरी 2026 में ही लॉन्च किया जा सकता है। CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर तैयार यह कार एक कॉम्पैक्ट 7-सीटर होगी, जिसमें पेट्रोल और CNG विकल्प मिलने की उम्मीद है।

निसान ग्रैवाइट का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी अर्टिगा से होगा।

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट: मिड-साइज SUV सेगमेंट में नई हलचल

Skoda Auto India ने हाल ही में कुशाक फेसलिफ्ट को अनवील किया था और फरवरी में इसकी कीमतों का खुलासा किया जा सकता है। 2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट की बुकिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है। नई कुशाक फेसलिफ्ट में पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक, अपडेटेड फीचर्स और दो इंजन विकल्प मिलते हैं। यह SUV अपने सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टॉस और अन्य मिड-साइज SUVs को कड़ी टक्कर दे सकती है।

फॉक्सवैगन टायरॉन आर-लाइन: प्रीमियम 7-सीटर SUV

Volkswagen India ने हाल ही में अपनी नई फुल-साइज SUV Tayron R-Line से पर्दा उठाया है। माना जा रहा है कि फरवरी में इसकी कीमतों का ऐलान कर दिया जाएगा।

यह SUV MQB EVO प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसमें 2.0 लीटर का 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 204 हॉर्सपावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 7-स्पीड DSG ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आने वाली यह SUV लुक और फीचर्स के मामले में काफी दमदार मानी जा रही है।

फरवरी 2026 भारतीय ऑटो बाजार के लिए काफी अहम महीना साबित होने वाला है। जहां एक तरफ फॉर्च्यूनर को एमजी मैजेस्टर और फॉक्सवैगन टायरॉन से चुनौती मिलेगी, वहीं अर्टिगा को निसान ग्रैवाइट से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। ऐसे में SUV और 7-सीटर कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए फरवरी का महीना कई नए विकल्प लेकर आ रहा है।

ये भी पढ़ें

DDC 001 Number Plate: 2 करोड़ में आ जातीं 20 स्कॉर्पियो, आंध्र प्रदेश के इस शख्स ने उतने में खरीदा सिर्फ गाड़ी का नंबर
ऑटोमोबाइल
DDC 001 Number Plate

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Feb 2026 01:15 pm

Hindi News / Automobile / फॉर्च्यूनर और अर्टिगा की बढ़ने वाली है टेंशन! फरवरी में आ रही हैं ये 5 धाकड़ गाड़ियां, देखें पूरी लिस्ट
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

अगर कार से गायब हुई चांदी, तो क्या सेफ्टी सेंसर्स ठीक से काम कर पाएंगे? पढ़िए ये रिपोर्ट

Silver Used in Cars
ऑटोमोबाइल

जनवरी 2026 में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, OLA नहीं ये कंपनी टॉप पर

Electric Two Wheeler Sales January 2026
ऑटोमोबाइल

DDC 001 Number Plate: 2 करोड़ में आ जातीं 20 स्कॉर्पियो, आंध्र प्रदेश के इस शख्स ने उतने में खरीदा सिर्फ गाड़ी का नंबर

DDC 001 Number Plate
ऑटोमोबाइल

34 KM माइलेज और 6 एयरबैग के साथ आती है यह Maruti कार, गांव की सड़कों पर कैसा है परफॉर्मेंस?

Maruti Wagon R mileage and Safety Features
ऑटोमोबाइल

Budget 2026: अब CNG में बायोगैस ब्लेंडिंग होगी अनिवार्य, ऑटो सेक्टर को मिला ग्रीन बूस्ट

Budget 2026 Auto Sector
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.