34 KM माइलेज और 6 एयरबैग के साथ आती है यह Maruti कार, गांव की सड़कों पर कैसा है परफॉर्मेंस?

34 KM तक का माइलेज, 6 एयरबैग और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ Maruti Suzuki Wagon R को ग्रामीण और छोटे शहरों के उपयोग के लिए एक व्यावहारिक विकल्प माना जा सकता है। यह कार खराब सड़कों पर संतुलित ड्राइव देती है और रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। हालांकि, इस सेगमेंट में Tata Tiago बेहतर बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के लिए जानी जाती है, जबकि Maruti Suzuki Celerio माइलेज के मामले में मजबूत विकल्प है। वहीं, ज्यादा ऊबड़-खाबड़ रास्तों या भारी लोड के लिए खरीदारों को अपनी जरूरत, ड्राइविंग कंडीशन और बजट के हिसाब से इन विकल्पों की तुलना जरूर करनी चाहिए।