34 KM माइलेज और 6 एयरबैग के साथ आती है यह Maruti कार, गांव की सड़कों पर कैसा है परफॉर्मेंस?

Maruti Wagon R mileage and Safety Features (Image: Maruti Suzuki)
Maruti Wagon R mileage and Safety: ग्रामीण और छोटे शहरों में कार खरीदते समय लोग सबसे ज्यादा ध्यान माइलेज, मेंटेनेंस, ग्राउंड क्लीयरेंस और सेफ्टी पर देते हैं। ऐसे में Maruti Suzuki Wagon R को अक्सर एक व्यावहारिक विकल्प माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कागज पर मजबूत दिखने वाली यह कार गांव की सड़कों पर असल में कैसी परफॉर्मेंस देती है?
Maruti Wagon R की एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये से शुरू होकर 6.95 लाख रुपये तक जाती है। यह कार LXi, VXi, ZXi और ZXi+ वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इसके साथ पेट्रोल और CNG दोनों विकल्प मिलते हैं, जो इसे बजट और रनिंग कॉस्ट दोनों के लिहाज से प्रासंगिक बनाते हैं।
Wagon R में 1.0-लीटर और 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलते हैं। 1.0-लीटर इंजन के साथ CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है। ग्रामीण सड़कों पर जहां गड्ढे, कच्चे रास्ते और ऊबड़-खाबड़ सतह आम होती है, वहां इसका लाइट स्टीयरिंग और सॉफ्ट सस्पेंशन ड्राइव को आसान बनाता है। पूरी तरह ऑफ-रोडिंग के लिए यह कार नहीं है, लेकिन सामान्य गांव की सड़कों पर यह संतुलित परफॉर्मेंस देती है।
माइलेज Wagon R की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है।
वास्तविक इस्तेमाल में भी पेट्रोल मॉडल से 20-22 kmpl तक का माइलेज मिलने की बात सामने आती है, जो रोजमर्रा के सफर और लंबी दूरी की ग्रामीण यात्राओं में फ्यूल खर्च को सीमित रखता है।
टॉल-बॉय डिजाइन की वजह से कार का केबिन स्पेशियस महसूस होता है। गांव में जहां अक्सर परिवार के साथ सफर और ज्यादा सामान ले जाने की जरूरत होती है, वहां इसका 341 लीटर बूट स्पेस उपयोगी साबित होता है। ऊंची सीटिंग पोजीशन से सड़क साफ दिखाई देती है।
अब Wagon R में 6 एयरबैग्स के साथ ABS + EBD, रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर्स दिए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भले ही स्पीड कम रहती हो, लेकिन खराब सड़कों और अचानक ब्रेकिंग की स्थिति में ये सेफ्टी फीचर्स अहम भूमिका निभाते हैं।
Maruti का व्यापक सर्विस नेटवर्क गांव और कस्बों तक फैला हुआ है। इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध होते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट भी तुलनात्मक रूप से कम रहती है, जो ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एक व्यावहारिक पहलू है।
34 KM तक का माइलेज, 6 एयरबैग और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ Maruti Suzuki Wagon R को ग्रामीण और छोटे शहरों के उपयोग के लिए एक व्यावहारिक विकल्प माना जा सकता है। यह कार खराब सड़कों पर संतुलित ड्राइव देती है और रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। हालांकि, इस सेगमेंट में Tata Tiago बेहतर बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के लिए जानी जाती है, जबकि Maruti Suzuki Celerio माइलेज के मामले में मजबूत विकल्प है। वहीं, ज्यादा ऊबड़-खाबड़ रास्तों या भारी लोड के लिए खरीदारों को अपनी जरूरत, ड्राइविंग कंडीशन और बजट के हिसाब से इन विकल्पों की तुलना जरूर करनी चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग