2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

34 KM माइलेज और 6 एयरबैग के साथ आती है यह Maruti कार, गांव की सड़कों पर कैसा है परफॉर्मेंस?

Maruti Wagon R में 34 KM माइलेज और 6 एयरबैग मिलते हैं। जानें गांव और छोटे शहरों की सड़कों पर इसकी ड्राइविंग, सेफ्टी और मेंटेनेंस से जुड़ी पूरी जानकारी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Feb 02, 2026

Maruti Wagon R mileage and Safety Features

Maruti Wagon R mileage and Safety Features (Image: Maruti Suzuki)

Maruti Wagon R mileage and Safety: ग्रामीण और छोटे शहरों में कार खरीदते समय लोग सबसे ज्यादा ध्यान माइलेज, मेंटेनेंस, ग्राउंड क्लीयरेंस और सेफ्टी पर देते हैं। ऐसे में Maruti Suzuki Wagon R को अक्सर एक व्यावहारिक विकल्प माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कागज पर मजबूत दिखने वाली यह कार गांव की सड़कों पर असल में कैसी परफॉर्मेंस देती है?

Maruti Wagon R Price: कीमत और वेरिएंट

Maruti Wagon R की एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये से शुरू होकर 6.95 लाख रुपये तक जाती है। यह कार LXi, VXi, ZXi और ZXi+ वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इसके साथ पेट्रोल और CNG दोनों विकल्प मिलते हैं, जो इसे बजट और रनिंग कॉस्ट दोनों के लिहाज से प्रासंगिक बनाते हैं।

Maruti Wagon R Engine CC: इंजन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस

Wagon R में 1.0-लीटर और 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलते हैं। 1.0-लीटर इंजन के साथ CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है। ग्रामीण सड़कों पर जहां गड्ढे, कच्चे रास्ते और ऊबड़-खाबड़ सतह आम होती है, वहां इसका लाइट स्टीयरिंग और सॉफ्ट सस्पेंशन ड्राइव को आसान बनाता है। पूरी तरह ऑफ-रोडिंग के लिए यह कार नहीं है, लेकिन सामान्य गांव की सड़कों पर यह संतुलित परफॉर्मेंस देती है।

Maruti Wagon R Mileage: ग्रामीण इलाकों के लिए बड़ा फैक्टर

माइलेज Wagon R की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है।

  • पेट्रोल वेरिएंट: 23.56 से 25.19 kmpl (ARAI)
  • CNG वेरिएंट: 34.05 km/kg तक

वास्तविक इस्तेमाल में भी पेट्रोल मॉडल से 20-22 kmpl तक का माइलेज मिलने की बात सामने आती है, जो रोजमर्रा के सफर और लंबी दूरी की ग्रामीण यात्राओं में फ्यूल खर्च को सीमित रखता है।

Maruti Wagon R Boot Space: केबिन स्पेस और उपयोगिता

टॉल-बॉय डिजाइन की वजह से कार का केबिन स्पेशियस महसूस होता है। गांव में जहां अक्सर परिवार के साथ सफर और ज्यादा सामान ले जाने की जरूरत होती है, वहां इसका 341 लीटर बूट स्पेस उपयोगी साबित होता है। ऊंची सीटिंग पोजीशन से सड़क साफ दिखाई देती है।

Maruti Wagon R Safety: सेफ्टी फीचर्स

अब Wagon R में 6 एयरबैग्स के साथ ABS + EBD, रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर्स दिए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भले ही स्पीड कम रहती हो, लेकिन खराब सड़कों और अचानक ब्रेकिंग की स्थिति में ये सेफ्टी फीचर्स अहम भूमिका निभाते हैं।

Maruti Wagon R Maintenance Cost: मेंटेनेंस और सर्विस नेटवर्क

Maruti का व्यापक सर्विस नेटवर्क गांव और कस्बों तक फैला हुआ है। इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध होते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट भी तुलनात्मक रूप से कम रहती है, जो ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एक व्यावहारिक पहलू है।

34 KM तक का माइलेज, 6 एयरबैग और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ Maruti Suzuki Wagon R को ग्रामीण और छोटे शहरों के उपयोग के लिए एक व्यावहारिक विकल्प माना जा सकता है। यह कार खराब सड़कों पर संतुलित ड्राइव देती है और रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। हालांकि, इस सेगमेंट में Tata Tiago बेहतर बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के लिए जानी जाती है, जबकि Maruti Suzuki Celerio माइलेज के मामले में मजबूत विकल्प है। वहीं, ज्यादा ऊबड़-खाबड़ रास्तों या भारी लोड के लिए खरीदारों को अपनी जरूरत, ड्राइविंग कंडीशन और बजट के हिसाब से इन विकल्पों की तुलना जरूर करनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

Hyundai India Sales January 2026: हुंडई ने रचा बिक्री का नया इतिहास, जनवरी में सबसे ज्यादा यूनिट्स की बिक्री
ऑटोमोबाइल
Hyundai India Sales January 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Feb 2026 02:12 pm

Hindi News / Automobile / 34 KM माइलेज और 6 एयरबैग के साथ आती है यह Maruti कार, गांव की सड़कों पर कैसा है परफॉर्मेंस?
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

Budget 2026: अब CNG में बायोगैस ब्लेंडिंग होगी अनिवार्य, ऑटो सेक्टर को मिला ग्रीन बूस्ट

Budget 2026 Auto Sector
ऑटोमोबाइल

Hyundai India Sales January 2026: हुंडई ने रचा बिक्री का नया इतिहास, जनवरी में सबसे ज्यादा यूनिट्स की बिक्री

Hyundai India Sales January 2026
ऑटोमोबाइल

Mahindra Scorpio N Facelift: नई चमक और हाई-टेक फीचर्स के साथ वापसी को तैयार, क्या बदल जाएगी आपकी पसंदीदा SUV?

Mahindra Scorpio N Facelift
ऑटोमोबाइल

1 फरवरी से बदल जाएगी आपकी ड्राइविंग का गणित, FASTag हुआ आसान, लेकिन CNG बिगाड़ सकती है सफर का बजट?

1 February 2026 New Rules
ऑटोमोबाइल

वार्निंग इग्नोर करना पड़ा भारी: यूपी में धू-धू कर जली महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार, जांच में चौंकाने वाला खुलासा

Mahindra BE 6 Fire Incident
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.