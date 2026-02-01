Mahindra Scorpio N Facelift: नई चमक और हाई-टेक फीचर्स के साथ वापसी को तैयार, क्या बदल जाएगी आपकी पसंदीदा SUV?

Mahindra Scorpio N Facelift: महिंद्रा के लिए साल 2026 की शुरुआत काफी हलचल भरी रही है। XUV 7XO की लॉन्चिंग के बाद अब कंपनी अपनी सबसे दमदार एसयूवी स्कॉर्पियो-एन (Scorpio-N) के फेसलिफ्ट अवतार को बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। इंटरनेट पर वायरल हो रही टेस्टिंग म्यूल्स (मॉकअप गाड़ियों) की तस्वीरों से साफ है कि स्कॉर्पियो-एन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। हालांकि यह पूरी तरह नई डिजाइन नहीं होगी, लेकिन इसमें कई जरूरी अपडेट्स देखने को मिलेंगे।