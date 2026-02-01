1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Mahindra Scorpio N Facelift: नई चमक और हाई-टेक फीचर्स के साथ वापसी को तैयार, क्या बदल जाएगी आपकी पसंदीदा SUV?

Mahindra Scorpio N Facelift: महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन अब और भी हाई-टेक होने वाली है। थार रॉक्स जैसा इंटीरियर और XUV 7XO जैसी तकनीक के साथ क्या-क्या बदलेगा? देखिए पूरी जानकारी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Feb 01, 2026

Mahindra Scorpio N Facelift

Mahindra Scorpio N Facelift (image: Mahindra)

Mahindra Scorpio N Facelift: महिंद्रा के लिए साल 2026 की शुरुआत काफी हलचल भरी रही है। XUV 7XO की लॉन्चिंग के बाद अब कंपनी अपनी सबसे दमदार एसयूवी स्कॉर्पियो-एन (Scorpio-N) के फेसलिफ्ट अवतार को बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। इंटरनेट पर वायरल हो रही टेस्टिंग म्यूल्स (मॉकअप गाड़ियों) की तस्वीरों से साफ है कि स्कॉर्पियो-एन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। हालांकि यह पूरी तरह नई डिजाइन नहीं होगी, लेकिन इसमें कई जरूरी अपडेट्स देखने को मिलेंगे।

आइए जानते हैं उन 5 बड़े बदलावों के बारे में, जो नई स्कॉर्पियो-एन में मिलने की उम्मीद है।

1. बाहरी लुक में हल्के बदलाव

    स्कॉर्पियो-एन का मजबूत और खड़ा लुक (Upright Look) वैसा ही रहेगा, लेकिन चेहरे पर कुछ नई डिटेल्स नजर आएंगी। स्पाय शॉट्स के मुताबिक, इसकी ग्रिल और नीचे की तरफ हवा आने वाले हिस्से (Air Dam) में अब खड़ी धारियों के बजाय आड़ी (Horizontal) पट्टियां दी गई हैं। इसका फ्रंट बंपर भी पहले से थोड़ा अलग होगा, हालांकि इसकी बड़ी एलईडी हेडलाइट्स और सी-शेप वाले फॉग लैंप्स पुराने मॉडल जैसे ही रखे गए हैं।

    2. नए अलॉय व्हील्स और पिछला हिस्सा

      साइड से देखने पर सबसे बड़ा बदलाव इसके पहियों में दिखेगा। अब इसमें 18-इंच के नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो 5-स्पोक डिजाइन के साथ आएंगे। यह बदलाव गाड़ी को पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक देगा। पीछे की तरफ एलईडी टेल-लैंप्स के सिग्नेचर (लाइट पैटर्न) और बंपर में थोड़े सुधार की उम्मीद है।

      3. बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन

        केबिन के अंदर सबसे बड़ा अपडेट इसकी स्क्रीन है। अब इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जैसा हाल ही में 'थार रॉक्स' में देखा गया था। यह पुराने 8-इंच सिस्टम की तुलना में बड़ा सुधार है। इस बड़ी स्क्रीन को फिट करने के लिए सेंटर कंसोल को दोबारा डिजाइन किया गया है, जो अब ज्यादा मॉडर्न लगता है।

        4. बदला हुआ सेंटर कंसोल

          महिंद्रा ने एसी वेंट्स की जगह बदल दी है अब ये स्क्रीन के नीचे आड़े (Horizontal) लगे होंगे। सेंटर कंसोल के चारों ओर सैटिन सिल्वर फिनिश दी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि XUV 7XO की तरह सब कुछ टच करने के बजाय, स्कॉर्पियो में फिजिकल बटन और नॉब्स को बरकरार रखा गया है। यह उन ड्राइवरों के लिए सुखद खबर है जिन्हें टचस्क्रीन के बजाय बटन दबाना ज्यादा पसंद है।

          5. फुल डिजिटल क्लस्टर

            ड्राइवर के सामने अब सुई वाले एनालॉग डायल नहीं, बल्कि 10.25-इंच का फुल डिजिटल डिस्प्ले होगा। यह भी थार रॉक्स जैसा ही होने की संभावना है। हालांकि, गाड़ी के अंदर का ब्राउन-ब्लैक कलर थीम और फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील पहले जैसा ही रहेगा।

            इंजन में कोई बदलाव नहीं, पर सफर होगा आरामदायक

            मैकेनिकली इस गाड़ी में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। यह अपने भरोसेमंद 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल (203 hp) और 2.2-लीटर डीजल (175 hp) इंजन के साथ आती रहेगी। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प मिलेंगे। खबर यह भी है कि बेहतर राइड क्वालिटी के लिए महिंद्रा इसमें DaVinci डैम्पर्स (सस्पेंशन तकनीक) जोड़ सकती है, जिससे खराब सड़कों पर झटके कम महसूस होंगे।

            महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट उन लोगों के लिए एक बेहतरीन पैकेज साबित हो सकती है, जो गाड़ी के रफ-एंड-टफ मिजाज से समझौता किए बिना लेटेस्ट फीचर्स चाहते हैं।

            ये भी पढ़ें

            EV और हाईटेक कारों ने बदला चांदी का खेल, कीमतों में उछाल की बड़ी वजह बनी इंडस्ट्रियल डिमांड?
            ऑटोमोबाइल
            Electric Vehicles Silver Demand

            खबर शेयर करें:

            Join Arovia on WhatsApp

            Published on:

            01 Feb 2026 10:43 am

            Hindi News / Automobile / Mahindra Scorpio N Facelift: नई चमक और हाई-टेक फीचर्स के साथ वापसी को तैयार, क्या बदल जाएगी आपकी पसंदीदा SUV?
            Story Loader

            पत्रिका लाइव अपडेट

            Union Budget 2026 Live: शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती, आत्मनिर्भर भारत के लिए 2 हजार करोड़ का फंड-निर्मला सीतारमण

            Union Budget 2026 Live Updates
            कारोबार

            बड़ी खबरें

            View All

            ऑटोमोबाइल

            ट्रेंडिंग

            1 फरवरी से बदल जाएगी आपकी ड्राइविंग का गणित, FASTag हुआ आसान, लेकिन CNG बिगाड़ सकती है सफर का बजट?

            1 February 2026 New Rules
            ऑटोमोबाइल

            वार्निंग इग्नोर करना पड़ा भारी: यूपी में धू-धू कर जली महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कार, जांच में चौंकाने वाला खुलासा

            Mahindra BE 6 Fire Incident
            ऑटोमोबाइल

            EV और हाईटेक कारों ने बदला चांदी का खेल, कीमतों में उछाल की बड़ी वजह बनी इंडस्ट्रियल डिमांड?

            Electric Vehicles Silver Demand
            ऑटोमोबाइल

            Budget 2026: क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना होगा अब और आसान? ऑटो सेक्टर ने लगाई रियायतों की आस

            Budget 2026 EV Sector India
            ऑटोमोबाइल

            FASTag यूजर्स को बड़ी राहत: 1 फरवरी से खत्म होगा KYV का झंझट, बार-बार वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं

            FASTag New Rules 2026
            ऑटोमोबाइल
            Play Store

            DOWNLOAD ON

            Play Store

            App Store

            DOWNLOAD ON

            App Store

            TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
            Patrika Site Logo

            Trending Topics

            Budget 2026

            T20 World Cup 2026

            UGC विवाद

            Top Categories

            राष्ट्रीय

            मनोरंजन

            स्वास्थ्य

            राजस्थान

            मध्य प्रदेश

            Legal

            Grievance Policy

            Privacy Policy

            Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

            This website follows the DNPA’s code of conduct

            Code of Conduct

            About Us

            RSS

            Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.