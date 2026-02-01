Mahindra Scorpio N Facelift: नई चमक और हाई-टेक फीचर्स के साथ वापसी को तैयार, क्या बदल जाएगी आपकी पसंदीदा SUV?

Mahindra Scorpio N Facelift (image: Mahindra)
Mahindra Scorpio N Facelift: महिंद्रा के लिए साल 2026 की शुरुआत काफी हलचल भरी रही है। XUV 7XO की लॉन्चिंग के बाद अब कंपनी अपनी सबसे दमदार एसयूवी स्कॉर्पियो-एन (Scorpio-N) के फेसलिफ्ट अवतार को बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। इंटरनेट पर वायरल हो रही टेस्टिंग म्यूल्स (मॉकअप गाड़ियों) की तस्वीरों से साफ है कि स्कॉर्पियो-एन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। हालांकि यह पूरी तरह नई डिजाइन नहीं होगी, लेकिन इसमें कई जरूरी अपडेट्स देखने को मिलेंगे।
आइए जानते हैं उन 5 बड़े बदलावों के बारे में, जो नई स्कॉर्पियो-एन में मिलने की उम्मीद है।
स्कॉर्पियो-एन का मजबूत और खड़ा लुक (Upright Look) वैसा ही रहेगा, लेकिन चेहरे पर कुछ नई डिटेल्स नजर आएंगी। स्पाय शॉट्स के मुताबिक, इसकी ग्रिल और नीचे की तरफ हवा आने वाले हिस्से (Air Dam) में अब खड़ी धारियों के बजाय आड़ी (Horizontal) पट्टियां दी गई हैं। इसका फ्रंट बंपर भी पहले से थोड़ा अलग होगा, हालांकि इसकी बड़ी एलईडी हेडलाइट्स और सी-शेप वाले फॉग लैंप्स पुराने मॉडल जैसे ही रखे गए हैं।
साइड से देखने पर सबसे बड़ा बदलाव इसके पहियों में दिखेगा। अब इसमें 18-इंच के नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो 5-स्पोक डिजाइन के साथ आएंगे। यह बदलाव गाड़ी को पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक देगा। पीछे की तरफ एलईडी टेल-लैंप्स के सिग्नेचर (लाइट पैटर्न) और बंपर में थोड़े सुधार की उम्मीद है।
केबिन के अंदर सबसे बड़ा अपडेट इसकी स्क्रीन है। अब इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जैसा हाल ही में 'थार रॉक्स' में देखा गया था। यह पुराने 8-इंच सिस्टम की तुलना में बड़ा सुधार है। इस बड़ी स्क्रीन को फिट करने के लिए सेंटर कंसोल को दोबारा डिजाइन किया गया है, जो अब ज्यादा मॉडर्न लगता है।
महिंद्रा ने एसी वेंट्स की जगह बदल दी है अब ये स्क्रीन के नीचे आड़े (Horizontal) लगे होंगे। सेंटर कंसोल के चारों ओर सैटिन सिल्वर फिनिश दी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि XUV 7XO की तरह सब कुछ टच करने के बजाय, स्कॉर्पियो में फिजिकल बटन और नॉब्स को बरकरार रखा गया है। यह उन ड्राइवरों के लिए सुखद खबर है जिन्हें टचस्क्रीन के बजाय बटन दबाना ज्यादा पसंद है।
ड्राइवर के सामने अब सुई वाले एनालॉग डायल नहीं, बल्कि 10.25-इंच का फुल डिजिटल डिस्प्ले होगा। यह भी थार रॉक्स जैसा ही होने की संभावना है। हालांकि, गाड़ी के अंदर का ब्राउन-ब्लैक कलर थीम और फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील पहले जैसा ही रहेगा।
मैकेनिकली इस गाड़ी में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। यह अपने भरोसेमंद 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल (203 hp) और 2.2-लीटर डीजल (175 hp) इंजन के साथ आती रहेगी। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प मिलेंगे। खबर यह भी है कि बेहतर राइड क्वालिटी के लिए महिंद्रा इसमें DaVinci डैम्पर्स (सस्पेंशन तकनीक) जोड़ सकती है, जिससे खराब सड़कों पर झटके कम महसूस होंगे।
महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट उन लोगों के लिए एक बेहतरीन पैकेज साबित हो सकती है, जो गाड़ी के रफ-एंड-टफ मिजाज से समझौता किए बिना लेटेस्ट फीचर्स चाहते हैं।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग