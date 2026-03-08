नई डीजल SUV खरीदने का प्लान? जल्द लॉन्च होंगी ये 5 दमदार गाड़ियां, फॉर्च्यूनर से स्कॉर्पियो तक शामिल

Upcoming Diesel SUV in India: अगर आप नई डीजल एसयूवी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है। भारतीय ऑटो बाजार में आने वाले समय में कई नई एसयूवी और कुछ लोकप्रिय मॉडलों के फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च होने की उम्मीद है। इनमें दमदार इंजन, नए फीचर्स और अपडेटेड डिजाइन देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी 5 डीजल एसयूवी के बारे में, जिनकी लॉन्चिंग को लेकर चर्चा है।