सस्ती इलेक्ट्रिक SUV की तलाश खत्म?, जानें नई Tata Punch में क्या है खास? Tata Punch EV Facelift लॉन्च

Tata Punch EV Facelift 2026| Image Source- X
Tata Punch EV Facelift: इलेक्ट्रिक कार मार्केट भारत में बढ़ता जा रहा है और इसी बीच Tata Passenger Electric Mobility Limited ने Punch EV Facelift को भारतीय बाजार में पेश किया है। इस अपडेटेड मॉडल में वही बदलाव शामिल किए गए हैं, जो हाल ही में आए इसके पेट्रोल (ICE) वर्जन में देखने को मिले थे। लेकिन सवाल है- नई Punch EV में ऐसा क्या नया है, जो इसे पहले से अलग बनाता है?
Punch EV Facelift में 40 kWh बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है। कंपनी के अनुसार, यह एक बार चार्ज करने पर ARAI सर्टिफाइड 468 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। शहर में रोजाना के इस्तेमाल और छोटे हाईवे ट्रिप के लिहाज से यह रेंज महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपये रखी गई है। वहीं Battery-as-a-Service (BaaS) विकल्प के साथ इसकी कीमत 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है, जिसमें बैटरी उपयोग के लिए 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर का शुल्क देना होगा।
Tata Punch ev Facelift Launch: इस SUV में डिजाइन, टेक्नोलॉजी और रेंज के स्तर पर बदलाव किए गए हैं। यह मॉडल उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाया गया है, जो माइक्रो-SUV सेगमेंट में इलेक्ट्रिक विकल्प तलाश रहे हैं। कीमत, BaaS मॉडल और रेंज को देखते हुए यह अपने सेगमेंट में कॉम्पीटीशन को और तेज कर सकती है।
