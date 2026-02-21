सस्ती इलेक्ट्रिक SUV की तलाश खत्म?, जानें नई Tata Punch में क्या है खास? Tata Punch EV Facelift लॉन्च

Punch EV Facelift में 40 kWh बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है। कंपनी के अनुसार, यह एक बार चार्ज करने पर ARAI सर्टिफाइड 468 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। शहर में रोजाना के इस्तेमाल और छोटे हाईवे ट्रिप के लिहाज से यह रेंज महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.69 लाख रुपये रखी गई है। वहीं Battery-as-a-Service (BaaS) विकल्प के साथ इसकी कीमत 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है, जिसमें बैटरी उपयोग के लिए 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर का शुल्क देना होगा।