20 फरवरी को लॉन्च होगी Tata Punch EV Facelift, जानिए डिजाइन से लेकर रेंज तक क्या होगा नया

Tata Punch EV Facelift: इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए टाटा मोटर्स 20 फरवरी को माइक्रो SUV Tata Punch EV का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने जा रही है। हाल ही में कंपनी ने पंच के पेट्रोल वर्जन को अपडेट किया था और अब उसी तर्ज पर इलेक्ट्रिक मॉडल में भी बदलाव किए गए हैं। फेसलिफ्ट मॉडल में डिजाइन और फीचर्स से जुड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं, जबकि पावरट्रेन को पहले जैसा ही रखा जाएगा।