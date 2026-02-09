9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

ऑटोमोबाइल

20 फरवरी को लॉन्च होगी Tata Punch EV Facelift, जानिए डिजाइन से लेकर रेंज तक क्या होगा नया

20 फरवरी को लॉन्च होगी Tata Punch EV Facelift। नए डिजाइन, अपडेटेड फीचर्स और 265 से 365 किमी तक की रेंज के साथ क्या होगा खास, जानिए पूरी डिटेल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Feb 09, 2026

Tata Punch EV Facelift

Tata Punch EV Facelift (Image: Tata EV)

Tata Punch EV Facelift: इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए टाटा मोटर्स 20 फरवरी को माइक्रो SUV Tata Punch EV का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने जा रही है। हाल ही में कंपनी ने पंच के पेट्रोल वर्जन को अपडेट किया था और अब उसी तर्ज पर इलेक्ट्रिक मॉडल में भी बदलाव किए गए हैं। फेसलिफ्ट मॉडल में डिजाइन और फीचर्स से जुड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं, जबकि पावरट्रेन को पहले जैसा ही रखा जाएगा।

Tata Punch EV Facelift Design: डिजाइन में क्या होगा नया?

Punch EV फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट डिजाइन में देखने को मिलेगा। नए मॉडल में पहले दी गई ब्लैक ट्रिम को हटाकर क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल डिजाइन दिया गया है, जो इलेक्ट्रिक SUV को ज्यादा स्लीक लुक देता है। इसके साथ ही, अब डे-टाइम रनिंग लाइट्स को जोड़ने वाली कंटीन्यूअस LED लाइट बार दी गई है। फ्रंट बंपर के निचले हिस्से में स्कफ प्लेट को भी हल्का रीडिजाइन किया गया है।

फेसलिफ्ट Punch EV में नए एयरो-एफिशिएंट अलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है, जिनका डिजाइन Nexon EV से इंस्पायर्ड माना जा रहा है। इसके अलावा, एक नया एक्सटीरियर कलर भी पेश किया जा सकता है, जो Harrier के सनलिट येलो शेड से इंस्पायर्ड होगा। पीछे के हिस्से में कनेक्टेड LED टेललैंप्स मिलने की संभावना है।

Tata Punch EV Facelift Features: इंटीरियर और फीचर्स

केबिन लेआउट में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन फीचर्स लिस्ट को अपडेट किया जा सकता है। Punch EV फेसलिफ्ट में नया 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जो टाटा के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ आएगा।
इसके अलावा, मौजूदा मॉडल की तरह इसमें 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटो-डिमिंग IRVM, एंबियंट लाइटिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलने की संभावना है।

सेफ्टी के लिहाज से फेसलिफ्ट Punch EV में लेवल-2 ADAS फीचर्स शामिल किए जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है।

Tata Punch EV Facelift Battery, Range: बैटरी और रेंज

Punch EV फेसलिफ्ट में पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह पहले की तरह दो बैटरी ऑप्शन्स में आएगी।

  • 25 kWh बैटरी पैक: करीब 82 hp पावर और 114 Nm टॉर्क, अनुमानित रेंज लगभग 265 किमी।
  • 35 kWh बैटरी पैक: करीब 122 hp पावर और 190 Nm टॉर्क, दावा की गई रेंज 365 किमी (ARAI)।

Tata Punch EV Facelift Price: संभावित कीमत

डिजाइन और फीचर्स में किए गए अपडेट के चलते Punch EV फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है। अभी Punch EV की शुरुआती कीमत करीब 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है और फेसलिफ्ट वर्जन में इसमें मामूली बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।

Tata Punch EV फेसलिफ्ट में डिजाइन को ज्यादा मॉडर्न बनाने के साथ-साथ फीचर्स और सेफ्टी पर खास ध्यान दिया गया है। अगर लॉन्च के बाद कीमत में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है, तो यह फेसलिफ्ट मॉडल इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आ सकता है।

Published on:

