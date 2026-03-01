FASTag Annual Pass: 1 अप्रैल से टोल पर बदल रहा है पैसों का गणित, जानिए किसका फायदा किसका नुकसान?

FASTag Annual Pass: आप भी अगर अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं, तो नया वित्त वर्ष आपके लिए एक अहम बदलाव लेकर आ रहा है। 1 अप्रैल 2026 से फास्टैग के सालाना पास की कीमत में हल्की बढ़ोतरी होने जा रही है। यह बदलाव भले मामूली लगता है, लेकिन आपका इसे जानना इसलिए भी जरूरी है कि ये आपके रोजमर्रा के खर्च और सफर की आदत से जुड़ जाएगा जिससे इसकी अहमियत बढ़ जाती है।