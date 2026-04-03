Suzuki Burgman Street 125 Launch India: नए अपडेट्स के साथ दूसरी जनरेशन भारत में लॉन्च, कीमत 1.01 लाख से शुरू

इस स्कूटर लोगों की जरूरतों को देखते हुए कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें 24.6 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इस स्कूटर के टॉप वेरिएंट में 4.2 इंच का टीएफटी डिस्प्ले और कीलेस इग्निशन सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा इजी स्टार्ट सिस्टम, साइड-स्टैंड इंटरलॉक और वाटर-रेसिस्टेंट स्विच जैसे फीचर्स भी दिए गए है। स्कूटर में लंबी सीट दी गई है, साथ ही फ्लेक्सिबल फुटबोर्ड और फ्रंट फुटरेस्ट भी मिलता है।