Suzuki Burgman Street 125 Launch India: नए अपडेट्स के साथ दूसरी जनरेशन भारत में लॉन्च, कीमत 1.01 लाख से शुरू

Suzuki Burgman Street 125 Image Source: SUZUKI
Suzuki Burgman Street 125 Launch India: भारत के स्कूटर बाजार में एक और मैक्सी-स्कूटर अपने नए अपडेट के साथ जुड़ गया है। भारत में मैक्सी स्कूटर को लेकर लोगों की दिलचस्पी हमेशा बनी रहती है। इसको देखते हुए सुजुकी कंपनी ने अपनी लोकप्रिय स्कूटर बर्गमैन स्ट्रीट 125 की दूसरी जनरेशन को भारत में लॉन्च कर दिया है। लॉन्च हुई नई Burgman Street 125 का भारत में बिकना 8 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा।
इस नए स्कूटर की शुरुआती कीमत 1,01,944 रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है। यह कीमत दिल्ली के शोरूम के हिसाब से है, अलग-अलग शहर में कीमतों में बदलाव संभव है। यह शुरूआती कीमत बर्गमैन के राइड कनेक्ट एडिशन के लिए है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट राइड कनेक्ट टीएफटी एडिशन की कीमत 1,13,220 रुपये है। कंपनी ने इस स्कूटर को अलग-अलग कलर में पेश किया है।
इस बार स्कूटर के डिजाइन कई बदलाव देखने को मिल रहे है। सुजुकी ने अपने इस स्कूटर का मैक्सी-स्टाइल बरकरार रखते हुए इसे ज्यादा प्रीमियम बनाने की कोशिश की है। कंपनी का दावा है कि इंजन में लो और मिड-रेंज परफॉर्मेंस बेहतर की गई है, जिससे स्कूटर का माइलेज बेहतर होने की उम्मीद है। इसमें और भी काम के स्पेक्स जोड़ें गए है-
इस स्कूटर लोगों की जरूरतों को देखते हुए कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें 24.6 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इस स्कूटर के टॉप वेरिएंट में 4.2 इंच का टीएफटी डिस्प्ले और कीलेस इग्निशन सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा इजी स्टार्ट सिस्टम, साइड-स्टैंड इंटरलॉक और वाटर-रेसिस्टेंट स्विच जैसे फीचर्स भी दिए गए है। स्कूटर में लंबी सीट दी गई है, साथ ही फ्लेक्सिबल फुटबोर्ड और फ्रंट फुटरेस्ट भी मिलता है।
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