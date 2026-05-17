मोबाइल में पड़े अनयूज्ड फोटो-वीडियो से बढ़ रहा ‘डिजिटल प्रदूषण’, जानिए कितना बड़ा है खतरा

दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा सेंटर अमेरिका में हैं, जहां इनकी संख्या 4,088 से अधिक है। इसके बाद जर्मनी (507), यूनाइटेड किंगडम (506), चीन (369), फ्रांस (346) और कनाडा (286) का स्थान आता है। भारत भी तेजी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और यहां फिलहाल करीब 278 डेटा सेंटर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया में 270, जापान में 255 और इटली में 216 डेटा सेंटर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि AI, क्लाउड और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण आने वाले वर्षों में इनकी संख्या और तेजी से बढ़ सकती है।