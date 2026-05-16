नीदरलैंड्स ने भारत को लौटाईं 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र, पीएम मोदी ने कहा- हर भारतीय के लिए गर्व का पल

आधिकारिक जानकारी के अनुसार ये चोल ताम्रपत्र 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की पट्टिकाओं का एक समूह हैं। इन्हें 11वीं सदी में चोल राजाओं द्वारा जारी किया गया था। इन ताम्रपत्रों में तमिलनाडु के नागपट्टिनम स्थित ‘चूलामणिवर्म विहार’ नामक बौद्ध विहार को अनाइमंगलम गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है। इनमें तमिल और संस्कृत भाषाओं में शिलालेख दर्ज हैं।