लंदन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी: स्वागत में उमड़ा प्रवासी भारतीयों का सैलाब, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंदन में स्वागत । ( फोटो: ANI)
Leadership: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा को लेकर यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के बीच एक अलग ही स्तर का उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। इस ऐतिहासिक दौरे को लेकर प्रवासी समुदाय के नेताओं का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना सिर्फ एक राजनेता का स्वागत नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के सामने भारत की बढ़ती धमक और वैश्विक प्रगति का प्रदर्शन है। 'ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी' (ओएफबीजेपी) यूके के प्रमुख कुलदीप शेखावत ने इस मौके पर विशेष बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत और ब्रिटेन के संबंधों में एक नया अध्याय लिखेगा।
कुलदीप शेखावत ने रेखांकित किया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक मोर्चे पर जो तरक्की की है, उसने विदेशों में रहने वाले भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ब्रिटेन के कोने-कोने से आ कर लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने और उनके विचार सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। भारतीय प्रवासियों का यह विशाल हुजूम यह बात प्रमाणित करता है कि दुनिया अब भारत को एक महाशक्ति के रूप में देख रही है। प्रवासियों का यह जुड़ाव भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी नई गति देने का काम कर रहा है।
इस दौरे के स्वागत के लिए ब्रिटेन के कई शहरों में बसे भारतीय संगठनों ने व्यापक तैयारियां की हैं। लंदन की सड़कों से लेकर प्रमुख सभा स्थलों तक का माहौल पूरी तरह भारतीय रंग में रंगा नजर आ रहा है। पारंपरिक ढोल-नगाड़ों, लोक नृत्यों और देशभक्ति के नारों के साथ पीएम मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है। कुलदीप शेखावत के अनुसार, यूके का प्रवासी समाज भारत के विकास कार्यों और वैश्विक कल्याण की नीतियों से बहुत प्रभावित है। यही वजह है कि बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए बेहद उत्सुक हैं। यह दौरा भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और अन्य महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारियों को अंतिम रूप देने की दिशा में भी बेहद अहम माना जा रहा है।
ब्रिटेन के स्थानीय राजनेताओं और ब्रिटिश-भारतीय नागरिकों ने इस दौरे पर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। कई ब्रिटिश सांसदों का कहना है कि भारतीय समुदाय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की रीढ़ है, और पीएम मोदी का यहां आना दोनों देशों के साझा भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं, स्थानीय भारतीय प्रवासियों का कहना है कि मोदी जी के आने से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे भारत का कोई उत्सव सीधे लंदन की धरती पर उतर आया हो।
इस यात्रा के अगले चरणों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बैठक में रक्षा, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर गहन चर्चा होगी। इसके साथ ही, पीएम मोदी भारतीय समुदाय के एक विशाल मेगा-इवेंट को भी संबोधित करने वाले हैं, जिसके लाइव प्रसारण के लिए ब्रिटेन और भारत में विशेष इंतजाम किए गए हैं।
इस घटना का एक अन्य दिलचस्प पहलू यह है कि यह दौरा ब्रिटेन की घरेलू राजनीति में भी भारतीय मूल के मतदाताओं की अहमियत को दर्शाता है। ब्रिटेन की कुल आबादी में भारतीय प्रवासी एक बेहद प्रभावशाली और समृद्ध वर्ग हैं। पीएम मोदी के इस दौरे और प्रवासियों के इस भारी हुजूम ने ब्रिटिश राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है, जो मानते हैं कि भारतीय समुदाय का यह एकजुट रुख आने वाले समय में स्थानीय राजनीति को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
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