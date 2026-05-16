लंदन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी: स्वागत में उमड़ा प्रवासी भारतीयों का सैलाब, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल

इस दौरे के स्वागत के लिए ब्रिटेन के कई शहरों में बसे भारतीय संगठनों ने व्यापक तैयारियां की हैं। लंदन की सड़कों से लेकर प्रमुख सभा स्थलों तक का माहौल पूरी तरह भारतीय रंग में रंगा नजर आ रहा है। पारंपरिक ढोल-नगाड़ों, लोक नृत्यों और देशभक्ति के नारों के साथ पीएम मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है। कुलदीप शेखावत के अनुसार, यूके का प्रवासी समाज भारत के विकास कार्यों और वैश्विक कल्याण की नीतियों से बहुत प्रभावित है। यही वजह है कि बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए बेहद उत्सुक हैं। यह दौरा भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और अन्य महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारियों को अंतिम रूप देने की दिशा में भी बेहद अहम माना जा रहा है।