Thailand Train Accident: बैंकाक में ट्रेन और बस की जोरदार टक्कर, 8 से ज्यादा लोगों की मौत

Train Bus Accident In Bangok: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शनिवार को एक बड़ा रेल हादसा हो गया। शहर की एक रेलवे क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार मालगाड़ी ने यात्रियों से भरी एक सार्वजनिक बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और आसपास खड़ी कई दूसरी गाड़ियां भी ट्रैक की तरफ घिसटती चली गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 8 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद राहत बचाव कार्य के लिए भी बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंची। जिसके बाद आग पर काबू पाया गया।