ईरान पर फिर से हमला करने की तैयारी में अमेरिका-इजराइल, डोनाल्ड ट्रंप के चीन से वापस लौटते ही आ गया बड़ा अपडेट

ट्रंप हमेशा से इरान पर सख्त रुख रखते रहे हैं। उनके पहले कार्यकाल में भी इरान के साथ तनाव बढ़ा था। अब दोबारा सत्ता में आने के बाद वे इरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोकना चाहते हैं। इजराइल इस फैसले का इंतजार कर रहा है क्योंकि उसके लिए इरान सबसे बड़ा खतरा माना जाता है।