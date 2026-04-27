US-Iran War: युद्ध को समाप्त करने के लिए राजी हुआ ईरान, अमेरिका को भेजा तीन सूत्रीय प्रस्ताव; जानें क्या-क्या शामिल

US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है, जिसमें युद्ध खत्म करने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने पर जोर दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान द्वारा भेजा गए प्रस्ताव का मुख्य फोकस वैश्विक ऊर्जा संकट को कम करना और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करना बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस जलडमरूमध्य के बंद होने से अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ा है।