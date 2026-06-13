‘भारत हमारा पड़ोसी है- उन्होंने हमें नहीं चुना’, बांग्लादेश PM के सलाहकार ने भारत से रिश्तों पर दिया बड़ा संदेश

हुमायूं कबीर ने स्वीकार किया कि बीते 15 सालों में बांग्लादेश में वैध और लोकतांत्रिक सरकार की कमी रही, जिसका असर भारत-बांग्लादेश संबंधों पर भी पड़ा। इस दौरान दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क और सहयोग अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सका। हालांकि, उन्होंने हाल के समय में भारत की ओर से सकारात्मक संदेश मिलने का जिक्र किया। नई दिल्ली दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने और जन-से-जन संबंधों को मजबूत करने के प्रति रुचि दिखा रही है।