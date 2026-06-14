अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का बड़ा दावाः लद्दाख और सिक्किम में दिखे थे UFO, 72 फाइलें की जारी

इन फाइल्स में सीआईए का एक छह पेज के दस्तावेज भी है। इसमें लद्दाख, सिक्किम क्षेत्रों में फरवरी-मार्च 1968 के दौरान रहस्यमयी उड़ती वस्तुओं का भी जिक्र किया गया है। 19 फरवरी 1968 को उत्तर सिक्किम के लाचुंग, लाचेन, ट्रांगु इलाकों में स्थानीय लोगों ने एक उड़ती हुई वस्तु को देखा था। इसके पीछे से विचित्र तरह की रोशनी निकल रही थी। अमेरिका की ओर से जारी दस्तावेज में इसी साल 4 मार्च को लद्दाख में कई स्थानों पर विचित्र घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। चांग ला, फुकचे, कोयुल क्षेत्रों में लोगों ने सफेद रोशनी में एक वस्तु को उड़ते देखा। इनकी आवाज जोरदार धमाके जैसी थी।