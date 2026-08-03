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मानसून ने पकड़ी रफ्तार: मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

IMD ने 4 अगस्त को देशभर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, असम-मेघालय से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान तक जानें अपने राज्य का हाल।
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भारत

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Pushpankar Piyush

Aug 03, 2026

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देशभर में बारिश का कहर जारी। (इमेज सोर्स: पीटीआई और imd)

देश के कई हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा खतरा

भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बादल जमकर बरसेंगे। इन इलाकों में बिजली गिरने और गरज-चमक के साथ बाढ़ व भूस्खलन का डर बना हुआ है, इसलिए लोगों को खासतौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

बंगाल, ओडिशा और बिहार में भी अलर्ट

पूर्वी भारत के राज्य भी बारिश की जबरदस्त मार से नहीं बच पाएंगे। मंगलवार को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह तेज बारिश होने का अनुमान है। झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में भी भारी बरसात हो सकती है। ओडिशा और गंगा से सटे बंगाल के इलाकों में गरज-चमक के साथ अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। नदियों का पानी बढ़ने और निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका को देखते हुए प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है।

महाराष्ट्र में चार दिन बारिश

मौसम विभाग की मानें तो पश्चिम भारत की बात करें तो कोंकण और गोवा में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मध्य महाराष्ट्र में 4 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है, जबकि गुजरात और सौराष्ट्र में हल्की से मध्यम बरसात का अनुमान है। IMD ने साफ कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में अगले चार दिन तक बारिश थमने वाली नहीं, खासकर कोंकण तट, घाट इलाकों और विदर्भ में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है।

दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में भी बरसेंगे बादल

उत्तर और मध्य भारत में मौसम थोड़ा शांत रहने की उम्मीद है, पर बारिश का दौर पूरी तरह थमेगा नहीं। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई जगह अच्छी बरसात के आसार हैं।

केरल-कर्नाटक में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट

दक्षिण भारत में केरल के साथ तटीय और दक्षिण भीतरी कर्नाटक में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ हवाएं तेज रह सकती हैं। मौसम विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें।

असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 80 हुई, आठ जिलों में 2.12 लाख से अधिक लोग प्रभावित

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Updated on:

03 Aug 2026 09:26 pm

Published on:

03 Aug 2026 09:26 pm

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