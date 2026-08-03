मानसून ने पकड़ी रफ्तार: मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

पूर्वी भारत के राज्य भी बारिश की जबरदस्त मार से नहीं बच पाएंगे। मंगलवार को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह तेज बारिश होने का अनुमान है। झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में भी भारी बरसात हो सकती है। ओडिशा और गंगा से सटे बंगाल के इलाकों में गरज-चमक के साथ अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। नदियों का पानी बढ़ने और निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका को देखते हुए प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है।