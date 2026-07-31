असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 80 हुई, आठ जिलों में 2.12 लाख से अधिक लोग प्रभावित

Assam floods 2026: भारत के पूर्वोत्तर हिस्से असम में बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब तक 8 जिलों 2.12 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से जुड़ी हादसों में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 80 पहुंच गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि गोलाघाट, शिवसागर, विश्वनाथ, चराइदेव, कामरूप (मेट्रो), जोरहाट, धेमाजी और नागांव जिलों में कुल 2 लाख,12 हजार, 441 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इस आपदा ने 21 राजस्व मंडलों (रेवेन्यू सर्कल) में 437 गांवों को प्रभावित किया है, जबकि बाढ़ के कारण 17,198.09 हेक्टेयर फसल खराब हुई है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 24 घंटे में शिवसागर में दो लोगों की मौत हुई है।