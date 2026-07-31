31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 80 हुई, आठ जिलों में 2.12 लाख से अधिक लोग प्रभावित

असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 80 हुई, 8 जिलों में 2.12 लाख से अधिक लोग प्रभावित। जानें IMD का ताजा अलर्ट...
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Jul 31, 2026

assam floods 2026 causes brahmaputra climate change explained

असम में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित (फोटो- Himanta Biswa Sarma एक्स पोस्ट)

Assam floods 2026: भारत के पूर्वोत्तर हिस्से असम में बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब तक 8 जिलों 2.12 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से जुड़ी हादसों में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 80 पहुंच गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि गोलाघाट, शिवसागर, विश्वनाथ, चराइदेव, कामरूप (मेट्रो), जोरहाट, धेमाजी और नागांव जिलों में कुल 2 लाख,12 हजार, 441 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इस आपदा ने 21 राजस्व मंडलों (रेवेन्यू सर्कल) में 437 गांवों को प्रभावित किया है, जबकि बाढ़ के कारण 17,198.09 हेक्टेयर फसल खराब हुई है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 24 घंटे में शिवसागर में दो लोगों की मौत हुई है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 21 जगहों पर खोले राहत शिविर

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि विस्थापित परिवारों को आश्रय देने के लिए 21 जगहों पर राहत शिविर खोले गए हैं, जबकि जिला प्रशासन प्रभावित लोगों को भोजन, पीने का पानी और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि शहरी इलाकों में बाढ़ का असर कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के कुछ हिस्सों में बना हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि कई नदियों में जलस्तर अभी भी ऊंचा बना हुआ है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं।

इसी बीच, असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गुरुवार रात एक सार्वजनिक एडवाइजरी जारी कर निवासियों से धनसिरी (दक्षिण) नदी से दूर रहने को कहा, क्योंकि गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में इसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्राधिकरण ने जनहित एडवाइजरी में कहा कि असम के गोलाघाट जिले में नुमालीगढ़ के पास धनसिरी (दक्षिण) नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे नदी से दूर रहें।

IMD ने जारी किया अलर्ट

वहीं, देश भर में मानसून सक्रिय है। आज देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात के सौराष्ट्र व कच्छ इलाके के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य महाराष्ट्र में भी अति भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में भारी बारिश के कारण दो जगह लैंडस्लाइड हुआ। इससे ढेबेवाड़ी-नवरास्ता मार्ग को बंद कर दिया गया। वहीं, पंजाब, राजस्थान, अरुणाचल, हिमाचल, बिहार व अन्य जगहों के लिए भी ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया गया है।

Rain Alert: अहमदाबाद में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट, बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, स्पेशल परीक्षा फिर स्थगित

ये भी पढ़ें
Ahmedabad Rain

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Jul 2026 01:42 pm

Published on:

31 Jul 2026 01:42 pm

Hindi News / National News / असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 80 हुई, आठ जिलों में 2.12 लाख से अधिक लोग प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पप्पू यादव के 'पुजारी' प्रदर्शन पर भड़के गिरिराज सिंह, बोले- साधु-संतों को चोर और सनातन को नीचा दिखाने पर तुला है विपक्ष

Giriraj Singh on Pappu Yadav Parliament Protest
राष्ट्रीय

Gujarat By-Elections: विसनगर नगर पालिका में भाजपा प्रत्याशी नितिन मोदी की जीत, कांग्रेसी उम्मीदवार की जमानत जब्त

Gujarat By-Elections
अहमदाबाद

सुप्रीम कोर्ट में सुलझा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पत्नी पायल का विवाद, 15 साल बाद एक दूसरे से हुए अलग

Omar Abdullah Divorce, Omar Abdullah Payal Nath, Supreme Court, Omar Abdullah Wife, Payal Nath, Divorce Settlement
राष्ट्रीय

पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में रुचिका सिंह के समर्थन में CJP, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

CJP support Ruchika Singh.
राष्ट्रीय

13 की उम्र में वैज्ञानिक! भारतीय मूल की एरिका कुंडू ने मूंगफली के छिलकों से कर डाला कमाल

Arika Kundu lignex peanut shell pesticide removal technology
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.