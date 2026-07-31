सरकार ने दिया ऐसा जवाब कि और उलझा नागरिकता का सवाल

जब ये सारे दस्तावेज नागरिकता के प्रमाण नहीं हैं तो इनकी जरूरत क्या है? इन्हें जनता को देने पर उसका समय, श्रम और अगाध पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? अभी भी चुनाव आयोग कई राज्यों में विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) करवा रहा है। चुनाव आयोग कहता है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए कराई जाती है। लेकिन, इस प्रक्रिया के तहत जो मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो गया या हो जाएगा वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? वोट देने का अधिकार नहीं रखने वाला व्यक्ति भारत में बतौर नागरिक रहने का अधिकारी होगा? इसका उल्टा भी सोचिए, अगर कोई विदेशी नागरिक गलत तरीके से 'SIR की परीक्षा' पास कर गया तो उसे मतदान का अधिकार मिल जाएगा, जबकि कानूनन मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही मिलना चाहिए।