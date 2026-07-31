West Bengal Terrorist Arrest : पश्चिम बंगाल में जैश का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, सीएम शुभेंदु अधिकारी की गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज बरामद

संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी पर राज्य के मंत्री उमेश राय ने कहा है कि यह नया पश्चिम बंगाल है और यहां अलगाववादी या देश विरोधी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थीं। देश भर में कई आपराधिक गतिविधियों में एक पाकिस्तानी नागरिक शामिल था, जो अलग-अलग समय पर लोगों को अलग-अलग तरीकों से धमकियां दिया करता था। उन्होने बताया कि मुझे भी कई अंतरराष्ट्रीय कॉल आए थे, जिनमें मुझे जान से मारने और मेरे बेटे का अपहरण करने की धमकी दी गई थी। हमने इस पूरे मामले पर ममता सरकार से चर्चा की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी। उसी जांच के सिलसिले में अब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है।