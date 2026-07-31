पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में रुचिका सिंह के समर्थन में CJP, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल की आलोचना की जा सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए आपराधिक कानून का सहारा लेना उचित नहीं है। सौरव दास ने सवाल उठाया कि क्या इस देश में अपशब्दों का इस्तेमाल अब आपराधिक अपराध की श्रेणी में आ गया है। उनका कहना था कि रोजमर्रा की बातचीत में कई लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मामलों में आपराधिक कार्रवाई करना उचित नहीं माना जा सकता।