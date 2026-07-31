छात्र प्रदर्शन पर मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले- ‘अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो अमित शाह का इस्तीफा ले लीजिए’

मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा, नरेंद्र मोदी (@narendramodi) जी, 10 दिन पहले आपकी सरकार ने युवाओं का लाठी-डंडे और पैलेट गन से दमन किया। जब छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो अब आप बदले की भावना से उनपर FIR करवा रहे हैं, जबरन हिरासत में ले रहे हैं। युवाओं ने आंदोलन इस शर्त पर वापस लिया कि उनपर कार्रवाई नहीं होगी, अब आपकी सरकारें अपनी ही जुबान से पलट गईं है। युवाओं के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लाक करवा रही है, बच्चियों को Dox किया जा रहा है।'